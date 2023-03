L'UE s'engage à quasi doubler la part des énergies renouvelables d'ici à 2030

C'est un (grand) pas de plus vers les énergies renouvelables que s'engagent à franchir les pays membres de l'UE. Les Vingt-Sept ont conclu un accord politique avec les eurodéputés, qui fixe à 42,5% la part de leur énergie issue des renouvelables à horizon 2030. Le texte a été approuvé à l'aube de ce jeudi 30 mars, après une quinzaine d'heures d'ultimes pourparlers. Il s'agit d'un élément clé dans la stratégie européenne visant à lutter contre le changement climatique et à mettre fin à l'utilisation d'énergies fossiles russes.

Lire aussiÉnergie : pour l'Europe, la difficile sortie du piège russe

Ce nouvel objectif se situe à mi-chemin entre les 45% que réclamaient la Commission européenne et les eurodéputés, et les 40% que demandaient les États. Elle remplacerait ainsi l'objectif actuel fixant la part des renouvelables à 32% à horizon 2030. Cet accord politique doit désormais être voté par le Parlement européen et les Vingt-Sept pour pouvoir entrer en vigueur. Des votes qui sont généralement une formalité.

Reste que l'UE en est encore loin. En 2021, les renouvelables ont en effet représenté 22% de l'énergie des Vingt-Sept. Et la situation varie considérablement d'un pays membre à l'autre. Si la part des énergies renouvelables atteint 63% en Suède, elle représente moins de 13% dans des pays comme le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas ou encore l'Irlande. En France, elle se situe à un peu plus de 19% alors que le seuil est censé être à 23% depuis 2020.

Miser sur les nouvelles infrastructures et la biomasse

Pour y parvenir, il faut évidemment augmenter la production. L'Union européenne a gagné 52,5 gigawatts (GW) en 2022, selon un rapport de l'Agence internationale des énergies renouvelables (Irena) publié en mars. Les Vingt-Sept disposent ainsi d'une capacité de 569,7 GW de production d'électricité venant de sources d'énergies renouvelables, soit 9,2% de plus comparé à l'année précédente. C'est l'Allemagne qui en fournit le plus (148,4 GW), la France s'affichant à la troisième place du podium (65,4 GW) juste derrière l'Espagne (67,9 GW).

Lire aussiLa crise de l'énergie dope les renouvelables partout dans le monde, pointe un rapport

Le texte approuvé ce jeudi prévoit en tout cas de faciliter et d'accélérer les procédures d'autorisations pour les infrastructures d'énergies renouvelables. En établissant notamment des territoires dédiés où la réglementation serait assouplie.

L'accord fait aussi de la biomasse (bois brûlé pour produire de l'électricité) une source « 100% verte », a souligné l'eurodéputé Markus Pieper (PPE, droite), rapporteur du texte. Cette « bioénergie », défendue notamment par les pays scandinaves, est cependant dénoncée par les ONG écologistes, inquiètes de l'impact sur les forêts comme puits de carbone et refuges de biodiversité. Le recours à la biomasse forestière primaire a cependant été plus strictement défini et encadré. « L'utilisation de la biomasse est mieux encadrée même si le Parlement voulait allait plus loin », note l'eurodéputé Pascal Canfin (Renew, libéraux), président de la commission parlementaire Environnement.

Lire aussiLa crise de l'énergie dope les renouvelables partout dans le monde, pointe un rapport

Le cas particulier du nucléaire, « ni vert ni fossile »

Enfin, le texte assure « la reconnaissance du rôle spécifique du nucléaire qui n'est ni vert ni fossile », ajoute Pascal Canfin. Ce point a fait l'objet de vives divergences ces dernières semaines entre les Vingt-Sept, ravivant les divisions entre défenseurs et détracteurs de l'atome civil.

Alors que le texte prévoit d'ambitieux objectifs d'hydrogène « renouvelable » à atteindre dans les transports et l'industrie, la France et ses alliés réclamaient un traitement égal entre hydrogène renouvelable et hydrogène « bas-carbone » produit avec de l'électricité d'origine nucléaire. Ce qui constituait une ligne rouge pour plusieurs pays (Allemagne, Autriche, Danemark, Irlande, Luxembourg, Portugal, Espagne...), qui refusaient d'encourager, dans un texte dévolu aux énergies vertes, la production d'hydrogène issu du nucléaire, au risque selon eux de ralentir les investissements dans les renouvelables.

Finalement, la présidence suédoise de l'UE, qui menait les discussions au nom des États membres avec les eurodéputés, a proposé un compromis visant à assouplir les objectifs pour les pays disposant d'une importante production électrique décarbonée. Selon l'accord conclu, la cible d'hydrogène renouvelable pour 2030 pourra être réduite de 20% pour les États membres où la part d'hydrogène fossile dans la consommation d'hydrogène du pays sera inférieure à 23%.

« Cela veut dire que la France ne sera pas obligée de construire du renouvelable pour faire de l'hydrogène pour l'industrie et les transports mais pourra aussi utiliser le nucléaire (pour tenir l'objectif européen). C'était une condition absolue pour la France pour soutenir l'accord final », a souligné Pascal Canfin.

Lire aussiL'EPR, le chemin de croix du nucléaire français

(Avec agences)