Les utilities européennes sous la menace des GAFA et de la Chine

C'est une bonne nouvelle pour les utilities européennes. Pour la première fois depuis plusieurs années, elles renouent dans leur ensemble avec la croissance et les bénéfices, comme le montre la vingtième édition de l'observatoire mondial des marchés de l'énergie publiée ce 6 novembre par le cabinet Cap Gemini. Une amélioration de leur situation qui résulte d'un accroissement de la demande accompagné d'une hausse des prix et de premiers revenus produits par les marchés de capacité. Signe de ce dynamisme retrouvé, les fusions et acquisitions sont également reparties à la hausse.

Mais elles auraient tort de s'endormir sur leurs lauriers. Elles font en effet déjà face à une nouvelle concurrence aux multiples visages.

En France, par exemple, plus de 10 ans après l'ouverture à la concurrence, outre l'irruption sur le marché de l'électricité pour les particuliers non seulement d'Engie, mais aussi de Total, de nombreux nouveaux fournisseurs alternatifs de toutes tailles, français ou étrangers, se positionnent depuis un ou deux ans.

Distributeurs, GAFA, télécoms, acteurs de la mobilité électrique

Mais ce qui est plus nouveau, c'est l'arrivée d'acteurs venus d'autres secteurs d'activités. C'est notamment le cas des distributeurs, dont certains - par exemple Leclerc ou Casino via GreenYellow ou Cdiscount - sont déjà présents, et qui « vont également pour la plupart se positionner sur la vente d'électricité et de gaz aux particuliers, d'autant plus facilement que cela n'exige pas d'investissements importants, il s'agit essentiellement de dépenses de marketing », prédit Philippe Vié, directeur adjoint du secteur Energy, Utilities et Chimie du groupe Capgemini.

L'étude montre toutefois que les utilities se sentent encore plus menacées par les GAFA, notamment Google et Apple.

« Ces géants sont non seulement déjà présents au sein des foyers, mais ils sont aussi devenus ces dernières années de grands producteurs et consommateurs d'énergies vertes, pour leurs propres besoins ou via des corporate PPA (power purchase agreements, ou contrats de longue durée de gré à gré) », rappelle Philippe Vié.

Etant donné qu'il s'agit de sources d'énergie intermittentes alors que la consommation des data centers, à laquelle cette production est essentiellement destinée, est stable, cela leur permet de donner accès à des capacités à d'autres acteurs. « Aujourd'hui ils le font dans le cadre des PPA, mais peut-être demain les vendront-ils directement sur les marchés ? » anticipe le consultant.

Autres nouveaux venus, ou revenants : les télécoms, également présents dans les foyers, et qui avaient mis un pied dans l'énergie il y a quelques années avant de s'en éloigner. « Ils reviennent dans le jeu à la faveur du rôle toujours plus important que joue le digital dans la communication autour de l'énergie », explique Philippe Vié.

Une quarantaine d'acteurs sur les marchés français du gaz et l'électricité

Enfin, ajoute-t-il,

« À terme, les acteurs qui opèreront la charge et la décharge de votre voiture électrique (Vehicule to Grid), notamment les fabricants de batteries ou les constructeurs automobiles ou encore les réseaux de stations-service, pourraient bien devenir vos fournisseurs d'énergie. »

La recharge du véhicule électrique peut en effet représenter jusqu'à 50% de la facture d'un particulier. Certes, c'est un service que peuvent et veulent proposer les utilities, mais elles sont déjà en retard sur des Tesla ou Nissan.

Y aurait-il trop d'acteurs notamment sur le marché français de l'électricité, comme s'en est récemment ému le président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ?

« Gaz et électricité confondus, on compte plus d'une quarantaine de fournisseurs d'énergie en France, confirme Phillippe Vié. À terme, ce sont probablement trois à quatre grands acteurs qui vont truster le marché. Il n'y a pas de place pour tous, mais tous ont le droit de tenter leur chance. »

En attendant, les acteurs historiques ont intérêt à « accélérer leur transformation, notamment en utilisant mieux le potentiel de la digitalisation, en particulier de l'intelligence artificielle, non seulement sur l'aval, mais aussi sur l'amont de la chaîne de valeur. »

La Chine, nouveau concurrent sur le marché mondial du nucléaire

D'autant plus qu'une menace plus globale plane sur le secteur de l'énergie européen. Déjà leader des énergies renouvelables - et plus seulement de la fabrication de panneaux solaires dont elle a inondé les marchés du monde entier-, la Chine a également commencé à exporter des centrales thermiques équipées des standards les plus récents, tels que le captage de CO2.

Plus récemment, grâce à des coopérations avec des acteurs occidentaux, comme avec EDF pour l'EPR de Taishan, ses ingénieurs ont acquis ses compétences lui permettant non seulement de construire ses propres centrales nucléaires pour ses propres besoins, mais aussi, et elle ne s'en cache pas, d'en exporter.

« Jusqu'à ce que l'EPR fasse ses preuves en Europe, la Chine (qui a mis en service le premier EPR au monde à Taishan l'été dernier, Ndlr) pourrait prendre des positions avant nous sur certains marchés », reconnaît ainsi Philippe Vié.

« C'est pourquoi il est important d'accélérer, pour démontrer la validité de nos technologies et d'autre part bénéficier de l'effet de série, et atteindre le coût visé à la fois par EDF et par le gouvernement, de 60 à 70 euros par mégawattheure (à comparer avec les 110 euros/MWh point de référence britannique pour la production d'Hinkley Point, Ndlr). »

Mais, rappelle l'étude de Cap Gemini, la Chine a également procédé ces dernières années à de nombreuses prises de participations dans des acteurs européens des réseaux, notamment le portugais REN en 2012, les italiens CDP Reti et Enel en 2014, le maltais EneMalta, le National Grid et Public Power Corp. Au Royaume-Uni en 2016, le grec Copelouzos et le portugais EDP en 2017, ou encore le luxembourgeois Encevo en 2018.

L'Europe bientôt alimentée par l'électricité verte produite en Chine ?

Si ces signaux n'y suffisaient pas, certains commencent à évoquer des projets qui montrent bien comment la Chine projette sa domination sur l'énergie mondiale. « Certains cadres chinois du secteur de l'énergie évoquent la possibilité d'exporter la production de leurs capacités renouvelables implantées dans l'Ouest du pays vers l'Europe, via des lignes à courant continu de plusieurs milliers de kilomètres », affirme ainsi Philippe Vié. Un projet qui pourrait se réaliser d'ici une dizaine d'années seulement...Il est donc grand temps pour les acteurs européens de préparer la riposte.