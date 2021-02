Suez : la justice tente de bloquer l'OPA inamicale de Veolia, Le Maire veut saisir l'AMF

> L'enquête : Dans les coulisses de Veolia/Suez : réseaux, jeux de pouvoir et avenir d'Engie

C'est un nouveau rebondissement à peine quelques heures après le lancement de l'OPA inamicale de Veolia sur Suez. Le tribunal de commerce de Nanterre, saisi dimanche soir par Suez, a ordonné à Veolia de suspendre le lancement de toute OPA contre son concurrent, dans l'attente d'un débat au fond sur ses précédents engagements d'amicalité.

Le tribunal ordonne à Veolia "de ne pas rendre l'Autorité des marchés financiers destinataire d'un projet d'offre public ni d'initier d'offre publique sur les titres de Suez non préalablement approuvée par le conseil d'administration de Suez, et plus généralement, de prendre immédiatement toute mesure propre à assurer l'efficacité de la présente injoction", indique la décision en référé.