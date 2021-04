Biden invite Poutine à son sommet sur le changement climatique, Kerry en mission à Moscou

(Crédits : Alexander Natruskin)

Dès son premier jour à la Maison Blanche, le 20 janvier, Joe Biden avait acté le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, officialisé en février. Lors de son sommet international (virtuel) sur le changement climatique des 22 et 23 avril prochains, la Maison Blanche compte "souligner l'urgence et les bénéfices économiques d'une action climatique plus résolue". Le président démocrate a invité 40 dirigeants mondiaux, dont le président russe Vladimir Poutine, à discuter des défis planétaires.