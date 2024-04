Tourisme  : les JO de Paris perturbent légèrement l'été des tour-opérateurs

« Le pire ennemi du voyage, c'est l'incertitude ». René- Marc Chiki, président du syndicat des entreprises du tour-operating (Seto), lors du Forum de l'organisation qui se tient au Maroc, à Rabat (du 24 au 26 avril), a pu démontrer, chiffres à l'appui, que la répartition des départs pour la saison été - du 1er avril au 31 octobre 2024 - n'était pas favorable au mois de juillet (de 19% à 17% en un an). Alors que « globalement les réservations à fin mars selon le mois de départ sont à l'identique de la situation à fin mars 2023 ». Autrement dit, le mois de juillet est, pour l'instant, moins dynamique en raison des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Une seule explication pour René-Marc Chikli, la crainte des Franciliens - 50% de l'activité des TO - de ne pas pouvoir atteindre en temps et en heures es aéroports en raison de discours anxiogènes des pouvoirs publics sur les difficultés à se déplacer lors de cette période : « Et cela ne profitera même pas à la France, souligne le président, mais à l'hébergement non marchand », les maisons de famille, bien souvent.

Stagnation de l'inflation compensée par une hausse du trafic

C'est toutefois la seule grosse épine du pied. Pour la saison été (du 1er avril au 31 octobre), le rythme des réservations est soutenu : le trafic de l'ensemble de l'activité est en hausse de 10.9%, 9.4% pour le moyen-courrier et 14.2% pour le long-courrier. Le carnet de commandes laisse apparaître un chiffre d'affaires en hausse de 15.4% avec une recette unitaire en augmentation de 4.1%.« Si l'année dernière, l'augmentation du chiffre d'affaires était portée par l'inflation, ce n'est plus le cas. Elle se stabilise et nous retrouvons nos clients avec des chiffres équivalents à 2019 pour de nombreux tour-opérateurs » analyse René-Marc Chikli.

Lire aussiTourisme : le Japon a dépassé son record de visiteurs étrangers en mars, avec plus de trois millions de personnes

Côté destinations, en trafic, l'Europe du sud conserve sa position de leader avec plusieurs destinations vedettes : les îles grecques (+4,8%), les Baléares (+12,6%), la Grèce continentale (+5,7%) et les Canaries (+5,7%), malgré les appels des habitants à contrôler les arrivées des touristes.

Pour le long-courrier, l'Afrique/Océan indien reste à la première place soutenue par l'île Maurice (+26.6%). La reprise de l'Asie est dopée par la poussée de l'Indonésie (+29,2%) et le retour du Japon (+50%). En revanche, l'Amérique du Nord stagne en raison de la forte baisse du Canada (-22,4%). Côté Caraïbes, la République Dominicaine, qui avait été victime de l'arrêt des liaisons opérées par Air France et Corsair poursuit son redressment (+17.7%) tandis que les Antilles françaises accusent une baisse (-6.6%).

Les tour-opérateurs ont fait voyager cet hiver plus de 900.000 clients

Ces bons chiffres s'inscrivent dans la lignée de ceux de l'hiver dernier, du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024, les tour-opérateurs ont fait voyager 921.524 clients (+15%) avec une recette unitaire moyenne de 1.754 euros, en augmentation de 5.3%.

Le moyen-courrier a porté 56% de l'activité en trafic correspondant à 33% du volume d'affaires. La recette unitaire se stabilise à 1.034 euros avec, en grande vedette, les Canaries qui caracolent en tête du classement aussi bien en trafic (+14 ?4%) qu'en chiffre d'affaires (+23.4%).

Quant au Maroc, malgré le tremblement de terre dans la région de Marrakech, avec une progression en trafic de 5.2%, il garde haut la main sa deuxième place du classement devant la Tunisie (+14.9%) et l'Egypte (+8.7%), qui conserve donc, à la différence de la Jordanie, son attractivité auprès des touristes français malgré la guerre entre Israël et le Hamas. Le Seto précise d'ailleurs que ces très bonnes perspectives sont bien évidemment à considérer avec une grande prudence dans un contexte général délicat.

Le Forum lui-même aura été perturbé par la grève des contrôleurs aériens qui, même si elle a été levée, a empêché les intervenants de se rendre à Rabat ce jeudi, les obligeant à s'exprimer en visio-conférence.