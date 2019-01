Sans l'action de la France, l'Europe aurait subi une gigantesque panne électrique

Le déséquilibre a été constaté au niveau européen par RTE, et non sur le territoire français où l'offre et la demande d'énergie étaient équilibrées. Mais pour prévenir un blackout européen, RTE a immédiatement réagi en demandant à six grands industriels ayant souscrit des contrats dits "d'interruptibilité" de réduire leur consommation le temps de rétablir le bon équilibre du réseau au niveau européen. (Crédits : © Vincent Kessler / Reuters)

C'est un scénario catastrophe qui a été évité jeudi dernier. A cause d'une production d'électricité insuffisante par rapport à une forte demande, le système d'approvisionnement européen s'est trouvé au bord de la rupture. Et la France a dû demander en urgence à de grands groupes industriels énergivores de réduire leur consommation d'électricité pour préserver l'Europe d'un blackout général. Et l'origine du déséquilibre européen n'étant toujours pas connue, EDF continue d'enquêter.