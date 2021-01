Suez/Veolia : deux fonds, une "solution amicale" et une fin de non recevoir

> VOIR l'enquête : dans les coulisses de Veolia/Suez : réseaux, jeux de pouvoir et avenir d'Engie

Après des mois de guerre intense, entre Suez et Veolia - qui veut l'acheter -, passés devant la justice, la cible a enfin dévoilé son "alternative" au projet de fusion de son concurrent. Dimanche soir, le numéro deux français de l'eau et des déchets a annoncé avoir "reçu une lettre d'intention d'Ardian et de GIP (Global Infrastructure Partners), visant à permettre une solution amicale et rapide à la situation créée par l'intention d'offre de Veolia".

L'offre obtenue par les deux grands fonds d'investissement français et américain "ouvre la voie à une solution globale avec diverses modalités d'exécution possibles, d'effet équivalent, y compris une offre d'achat des actions Suez par les investisseurs, au prix de 18 euros par action, coupon attaché", détaille Suez dans son communiqué.

Parmi ces "modalités d'exécution", non précisées, figure donc la possibilité qu'Ardian et GIP rachètent à Veolia les 29,9% du capital de Suez qu'il a déjà acquis auprès d'Engie début octobre, au même prix de 18 euros par action.

Un "accord à une ouverture de négociation"

"Ce n'est pas une contre-OPA, ce n'est même pas une offre qui s'oppose à celle de Veolia, puisqu'une des conditions essentielles de notre intervention, à nous et à GIP, c'est que les deux parties trouvent un accord", a expliqué à l'AFP Mathias Burghardt, responsable d'Ardian infrastructures. En insistant sur le caractère amical de la démarche, il a souligné :