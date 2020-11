Chez Veolia, Engie et Meridiam, des saisies en cours sur l'acquisition de Suez

Nouveau chapitre dans la bataille économique et, désormais, judiciaire qui oppose Suez et Veolia. Des saisies, menées par des huissiers et des experts informatiques, étaient en cours ce matin dans les bureaux de Veolia, Engie et Meridiam, dans le cadre de trois ordonnances rendues, à la demande de Suez, par le tribunal de commerce de Nanterre. L'information, révélée par L'Agefi, a été confirmée par Suez.

Des soupçons sur les conditions de l'opération

Les pièces obtenues pourraient permettre à Suez de lancer, auprès de ce même tribunal, plusieurs actions sur le fond. L'entreprise nourrit en effet des suspicions sur les conditions dans lesquelles Veolia a acheté à Engie, le 5 octobre, 29,9% de son capital. Elle s'appuie notamment sur la rapidité avec laquelle cette première partie du projet de fusion de Veolia -qui compte par la suite lancer une OPA sur le...