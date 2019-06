Total renforce sa deuxième place de plus grand acteur privé mondial du GNL

Le groupe japonais Toshiba a finalement décidé de céder ses actifs de gaz naturel liquéfié (GNL) situés aux Etats-Unis à Total après avoir vainement tenté de les vendre au groupe chinois ENN Ecological Holdings. Le groupe pétrolier français a confirmé dans un communiqué publié samedi qu'il avait bien signé un accord avec Toshiba pour la reprise de son portefeuille de GNL. La transaction, qui reste soumise à l'approbation préalable des autorités compétentes et des partenaires, devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2019.

Dans le cadre de cette transaction, Total fera l'acquisition de toutes les actions de Toshiba America LNG Corporation pour 15 millions de dollars, et reprendra tous les contrats de GNL de Toshiba Energy Systems and Solutions Corp. contre un paiement de 815 millions de dollars (728 millions d'euros) de Toshiba à Total. Total recevra donc de Toshiba un paiement net de 800 millions de dollars (715 millions d'euros) à la date de closing. Pourquoi ce versement de Toshiba à Total ? En raison de la différence de prix de marché du GNL quand Toshiba avait négocié en 2013 avec le projet de terminal Freeport LNG au Texas. D'où ce rééquilibrage.

Total, un leader dans le GNL

Avec cette acquisition, Total va devenir l'un des principaux exportateurs de GNL américain avec un portefeuille de 7 Mtpa d'ici à 2020. Toshiba détenait des droits lui permettant de vendre environ 2,2 millions de tonnes de GNL par an pendant deux décennies à partir du deuxième trimestre de 2020, en vertu d'un accord signé en 2013 avec le projet de terminal Freeport LNG au Texas. Cette acquisition permet également à Total de se renforcer encore dans cette activité après l'annonce début mai d'un accord avec l'américain Occidental Petroleum OXY.N en vue de lui racheter pour un montant de 8,8 milliards de dollars (7,9 milliards d'euros) d'actifs pétroliers et gaziers africains du groupe Anadarko.

"La reprise du portefeuille GNL de Toshiba est en ligne avec la stratégie de Total visant à devenir un acteur majeur du GNL doté d'un portefeuille mondial. L'ajout de 2,2 Mtpa de GNL à notre portefeuille existant aux États-Unis, dont Cameron LNG, permettra d'optimiser l'approvisionnement et les opérations de ces sources de GNL", a affirmé le directeur général de la branche Gas, Renewables & Power de Total, Philippe Sauquet.

Derrière Shell, Total est le deuxième plus grand acteur privé mondial du GNL, avec un portefeuille GNL global de près de 40 Mtpa à l'horizon 2020 et une part de marché mondiale de 10 %. Il était parvenu à cette place après avoir finalisé en juillet 2018 l'acquisition du portefeuille d'actifs amont de GNL d'Engie pour une valeur de 1,5 milliard de dollars. Avec 21,8 millions de tonnes de GNL gérées en 2018, le groupe bénéficie de positions solides et diversifiées sur toute la chaîne de valeur du GNL, a précisé Total dans son communiqué. Grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction au Qatar, au Nigeria, en Russie, en Norvège, à Oman, en Égypte, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, en Australie, en Angola et au Yémen, Total commercialise du GNL sur l'ensemble des marchés.