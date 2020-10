"La crise sanitaire accélère la digitalisation des processus dans la santé"

Romain Revellat, PDG d'happytal : "Au plus fort de la crise sanitaire, nous avons reçu une demande de l'AP-HP pour l'accompagner dans la mise en place d'une plateforme à destination des soignants." (Crédits : DR)

ENTRETIEN. Créée en 2013 par Romain Revellat et Pierre Lassarat, la start-up happytal aide et accompagne les patients avant, durant et après leur hospitalisation, en proposant une offre de services via une plateforme. L'idée née de la propre expérience de ses fondateurs s'est transformée en une entreprise présente dans 12 régions à travers 110 établissements, employant 400 personnes. Comment ce développement s'est-il adapté à la crise sanitaire et quelles leçons tirer de cette situation inédite ? Réponse avec Romain Revellat, son PDG.