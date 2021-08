En Bretagne, la gamification se met au service du slow tourisme

L'œil aux aguets, le kit d'enquête en main et les pieds bien chaussés : seul, en couple ou en équipe, vous voilà parés pour tenter de percer le secret d'Erwann Abgrall. Après sa disparition, ce riche excentrique breton a laissé une immense fortune mais aucun héritier ni testament. À vous d'aider le notaire rennais chargé de la succession à résoudre cette enquête généalogique à la découverte d'une famille bretonne éparpillée.

Premier jeu de piste patrimonial à dimension régionale, « Le Mystère Abgrall » propose aux Bretons et touristes fans d'énigmes, une enquête au long cours qui sillonne huit petites villes bretonnes, de Concarneau (Finistère) à Redon (Morbihan) en passant par Châtelaudren, Guingamp (Côtes d'Armor) ou Le Faou (Finistère). Tel un puzzle géant et à ciel ouvert, chaque parcours, de 60 à 120 minutes, offre l'une des clés de cette saga bretonne.

Au détour d'une ruelle, à l'entrée d'une cathédrale, dans les jardins d'un hôtel particulier ou du haut de remparts, de jour comme de nuit, ce jeu original met en avant dix à vingt pépites culturelles et architecturales du patrimoine breton, selon les étapes. Codage, déduction, logique, observation : les joueurs doivent résoudre des énigmes variées.

Lancé le 15 juin à l'initiative du Comité Régional du Tourisme (CRT) de Bretagne, en partenariat avec les Petites Cités de Caractère, l'Union des Villes d'Art et d'Histoire et des Villes historiques de Bretagne, ce jeu de piste a déjà été téléchargé 2.111 fois.

Un levier stratégique pour attirer les jeunes

« Cette offre entièrement gratuite, à découvrir dans les offices du tourisme ou sur le site, a pour objectif d'attirer de nouvelles clientèles et de faire découvrir un patrimoine régional moins connu », explique Audrey Legardeur, directrice du CRT Bretagne. « D'ici à 2023, vingt-quatre parcours sillonneront la Bretagne pour proposer aux jeunes actifs et aux familles avec adolescents une découverte touristique alternative et originale à vivre de manière autonome. »

Conçu comme une immersion hors du temps, ce jeu fédérateur se veut accessible à tous et laisse les participants libres de leurs choix sur les destinations à suivre.

Selon le CRT, dont le budget annuel s'élève à 5 millions d'euros, dont 2 millions dédiés à la promotion et à la communication, la gamification offre un levier stratégique.

« Cette nouvelle offre répond à un besoin d'immersion dans les territoires de la part des voyageurs, et notamment des jeunes actifs et des familles avec adolescents, très sensibles au contenu que leur propose une destination. C'est un terrain de jeu idéal pour la découverte récréative et ludique », assure Audrey Legardeur.

Avec « Le Mystère Abgrall », la région Bretagne répond aux attentes d'une clientèle régionale et française pour qui les vacances 2021 seront, à nouveau, davantage tournées vers la proximité et la nature.

L'an passé, la campagne de communication post-confinement du CRT Bretagne développait déjà ce concept du « slow tourisme », promettant le « dépaysement proche de chez vous » via la promotion d'activités liées à la nature, au patrimoine et aux grands espaces.

« Un jeu patrimonial permet de faire un pas de côté pour découvrir le territoire, retrouver autrement le sens du local et se connecter différemment à l'âme de la Bretagne. Il est important de promouvoir un patrimoine vivant de manière innovante, de montrer que cette dimension peut aller de de pair avec la « consommation » des vacances », indique Audrey Legardeur.

La campagne #DepaysezVousEnBretagne pousse l'arrière-saison

Se reconnecter aux éléments, changer d'air, découvrir le patrimoine à pied sur le GR 34 (avec étapes nautiques possibles) ou à vélo ainsi que la gastronomie locale : l'été 2021 devrait encore favoriser le tourisme responsable et l'itinérance douce.

Ces différents points font partie des cinq axes de travail avec le bord de mer, la culture et les séjours durables, identifiés par le Comité régional du tourisme.

Le 4 mai dernier, le CRT a redéployé avec de nouveaux visuels sa campagne digitale #DepaysezVousEnBretagne, dont la deuxième vague démarrera fin août afin de pousser l'arrière-saison. Cette prise de parole, relayée au niveau européen avec un message incitant à une découverte intimiste de la destination, valorise les atouts du territoire mais aussi de lieux méconnus, hors des sentiers battus.

En projetant les apprentis Sherlock dans une enquête hors du temps, « Le Mystère Abgrall » joue à sa manière sur les tendances de fond du voyager responsable, du retour à la nature et de la déconnexion.

