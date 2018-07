Hausse de la construction des bassins : les professionnels des piscines nagent dans le bonheur

Lors de son dernier bilan annuel, la Fédération des professionnels de la piscine (FPP), qui regroupe un gros millier des près de 4.000 entreprises liées au secteur, avait estimé le marché sur le point de franchir les deux millions de bassins.

Finalement, "la France compte près de 2,5 millions de piscines privées", assure la fédération, se basant sur une étude commandée tous les dix ans et menée entre février et mars par le cabinet Decryptis.

Par contraste avec les bilans annuels de la fédération, qui se basent sur des enquêtes conjoncturelles auprès des professionnels, l'étude publiée lundi est réalisée auprès d'un échantillon de près de 7.000 foyers, à partir desquels elle extrapole l'état du marché.

"Des piscines plus petites et mieux équipées"

Si l'étude ne change guère la donne sur les piscines enterrées, estimées à 1,3 million, elle relève de 400.000 le nombre de piscines posées au sol à 1,2 million.

"La piscine hors sol est souvent achetée par un locataire et va être souvent moins durable : (leur nombre) est plus difficile à évaluer pour nous", a expliqué à l'AFP Jacques Braun, administrateur de la FFP.

La tendance générale est à "des piscines plus petites et mieux équipées" avec couvertures, robots nettoyeurs et traitement de l'eau en tête des aménagements, précise-t-il.

Ces chiffres continuent à placer le marché français de la piscine en tête de l'Europe et en deuxième position mondiale derrière les Etats-Unis.

"Il y a beaucoup de constructions individuelles en France, plus que dans un pays comme l'Italie", avance M. Braun. "Et on a un pays dont le climat se porte quand même très bien à l'acquisition de la piscine".

Sur ce dernier plan, la période s'annonce stratégique: selon M. Braun, un été chaud donne l'avantage à la piscine dans les choix que font les ménages dans leur budget de rentrée.

"La météo est un déclencheur d'achat", prévient-il, tout en assurant que les chiffres de lundi témoignent d'un marché structurellement solide.

(avec l'AFP)