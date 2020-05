Aides d'Etat : 9 milliards d'euros pour Lufthansa, 3 milliards pour Alitalia

Entre les mesures générales de soutien à toutes les entreprises comme la prise en charge du chômage partiel en France, et les mesures spécifiques au transport aérien, l'Europe va probablement être la zone géographique où le soutien des Etats aux compagnies aériennes sera le plus important.

Berlin veut entrer au capital

Quinze jours après l'annonce du plan de soutien à Air France d'un montant de 7 milliards d'euros, Lufthansa a annoncé ce jeudi négocier avec l'Etat allemand un plan de sauvetage "de 9 milliards d'euros", qui pourrait inclure une nationalisation partielle du groupe, afin de lui éviter la faillite. Ce soutien s'ajoute à celui obtenu en Suisse et en Autriche où sont basées des compagnies membres du groupe (Swiss et Austrian Airlines). L'Etat helvète va en effet garantir 1,2 milliard d'euros de prêts à Swiss et Edelweiss, tandis qu'en Autriche, Austrian Airlines a demandé une aide publique de 767 millions d'euros.

Berlin veut 25% du capital

Les négociations en Allemagne "en cours" portent sur un crédit mais aussi "sur une entrée de l'Etat au capital de l'entreprise" allant jusqu'à 25% et une action, c'est-à-dire une minorité de blocage, explique Lufthansa dans un...