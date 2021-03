Canal de Suez : délais de déblocage incertains, le pétrole sur des montagnes russes

(Crédits : Reuters)

Les cours du pétrole font le grand huit depuis le blocage mardi du canal de Suez par un immense porte-conteneurs. Le transit entre l'Asie et l'Europe par cette route maritime clé dure depuis quatre jours et personne ne sait quand il sera débloqué. Pour certains analystes, la volatilité de l'or noir ne durera pas, quand pour d'autres les mauvaises nouvelles sur le front de la pandémie vont alimenter durablement la fébrilité des marchés et affecter la demande future de pétrole. Les armateurs Maersk et Hapag-Lloyd envisagent de dérouter leurs vaisseaux.