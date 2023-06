Fauteuils roulants autonomes : De Amsterdam à Dijon, le japonais Whill installe son siège en France

Créée il y a dix ans au Japon par l'actuel dirigeant, Satoshi Sugie, la marque est arrivée en France en 2018 seulement. « À l'origine, le fondateur souhaitait trouver une solution de mobilité pour un de ses amis atteint d'une maladie neurodégénérative, qui ne sortait plus de chez lui et qui n'osait plus affronter le regard des autres », explique Guillaume Legendre, directeur Whill France. Satoshi Sugie a ainsi imaginé un fauteuil roulant axé sur le design et plus facile à transporter. Le produit s'est ensuite développé aux Etats-Unis grâce à une levée de fond, puis en Europe et enfin dans l'Hexagone. « Jusqu'à présent la marque passait uniquement par des importateurs dans chaque pays en Europe et puis l'idée a germé, il y a un an, de tester une nouvelle forme de travail en France, c'est-à-dire d'enlever un intermédiaire, et de s'implanter en marque propre », explique Guillaume Legendre. Une étape supplémentaire a même été franchie : D'Amsterdam, le groupe a décidé de déplacer son siège à Dijon.

Dijon : un choix stratégique

A l'origine, les Japonais visaient plutôt un déménagement à Paris ou à Lyon. Mais Guillaume Legendre les a convaincu de venir s'installer dans la capitale des Ducs de Bourgogne, en plein développement économique. Outre le fait que le dirigeant soit originaire de la ville, Dijon Métropole comporte plusieurs atouts selon lui : « la logistique est un point fort car Beaune, qui est à 30 minutes, est une place centrale en France pour toutes les expéditions, notre stock principal est à Rotterdam donc la liaison entre Lyon et les Pays-Bas est assez facile et nous travaillons avec la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. La localisation géographique à Dijon avait du sens », raconte Guillaume Legendre. Sur le site dijonnais, cohabite désormais le service après-vente et la gestion client. La fabrication des engins reste au Japon. L'équipe française compte une dizaine de commerciaux sur tout le territoire. Trois emplois ont été créé au siège et un recrutement est prévu courant 2023. « Pour l'instant, nous réalisons à peu près une trentaine de ventes par mois. Nous avons ainsi dépassé ce que faisait notre importateur sur les années précédentes », s'enthousiasme Guillaume Legendre.

L(objectif est d'arriver à 50 unités vendues rapidement et puis pour 2024, passer la barre symbolique des cents fauteuils vendus par mois, sachant que le panier moyen est de 4.000 euros.

Les produits remboursés par la sécurité sociale : un nouveau marché

En supprimant l'intermédiaire lyonnais qui vendait les produits en Europe, Guillaume Legendre a pu réduire le prix du produit d'entrée de gamme de Whill, un modèle pliant qui rentre dans tous types de véhicule, et ainsi gagner un nouveau marché : celui des produits entièrement remboursés par la sécurité sociale. « En France, la plupart des ergothérapeutes et des médecins ne veulent pas entendre parler de dépassements donc ils ne proposent que des produits entièrement remboursés », explique Guillaume Legendre. « Jusqu'à présent, nous n'avions aucune solution pour rentrer sur ce marché, qui est le plus important en France », poursuit-il.

Actuellement, l'entreprise se situe entre la 10e et la 15e place des fabricants français de fauteuils roulants. Son ambition est de rentrer dans le top 5. Le fabricant propose également un modèle premium qui coûte 6.200 euros avec plus de fonctionnalités. « Nous sommes sur des produits de qualité et fiable, avec des prix attractifs » assure Guillaume Legendre. « C'est la rigueur japonaise des constructeurs automobiles appliquée aux fauteuils roulants », poursuit-il.

Des fauteuils roulants en concession automobile

Si le concept existe déjà aux Etats-Unis et au Japon, il est en cours de négociation chez Toyota en France. « Au Japon, ce sont les concessionnaires qui ont le devoir de supprimer le permis de conduire des personnes âgées s'ils estiment qu'elles n'ont plus la capacité de conduire après une batterie de tests », confie Guillaume Legendre. Aussi, depuis plusieurs années, il n'est pas rare de découvrir un corner réservé aux autres solutions de mobilité autonome dans les concessions automobile. « L'idée est de cibler une clientèle aisée qui n'a pas besoin de passer par la sécurité sociale pour investir dans une solution de mobilité autonome, et qui, surtout apprécie de ne pas passer par des magasins médicaux spécialisés, peu attractifs ! », concède le dirigeant. Les négociations avec Toyota sont en cours sur ce projet de développement à travers tout le territoire français.

Enfin, pour gagner en notoriété, Whill France est partenaire de l'avant-première du film « Invincible Été » qui retrace le parcours de résilience de l'entrepreneur Olivier Goy, atteint de la maladie de Charcot et ambassadeur Whill.