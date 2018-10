Franck Goldnadel (ancien DGA d'ADP) rejoint Atalian

Plus de huit mois après son départ d'Aéroports de Paris (ADP) où il occupait les fonctions de directeur général adjoint en charge des opérations aéroportuaires et de directeur de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, Franck Goldnadel (49 ans) rejoint le groupe français Atalian (actionnaire majoritaire de La Tribune), spécialiste des services externalisés aux entreprises (propreté, sécurité, accueil, "multi-technique & energy management", espaces verts, "facility management"...), qui pèse plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Une division qui représente 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires

Nommé président Europe du groupe (hors Royaume-Uni), Franck Goldnadel prend les rênes d'une division présente dans 16 pays (France, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Turquie), qui génère 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires et emploie 75.000 collaborateurs sur les 125.000 que compte Atalian.

Franck Goldnadel "pilotera la stratégie de développement d'Atalian dans cette zone géographique et sera le garant de sa poursuite de sa croissance", précise le groupe dans un communiqué.

Personnalité reconnue du transport aérien français, Franck Goldnadel a fait jusqu'ici toute sa carrière dans ce secteur. Diplômé de l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) en 1993, il a en effet commencé sa carrière chez Airbus Industries avant de rejoindre en 1994 Alyzia Airport Services, une filiale d'ADP, puis ADP en 1997.