Nouvelle action en justice contre Uber en France

Dans son arrêt du 4 mars 2020, la Cour de Cassation l'affirme : "la relation qui lie un chauffeur Uber avec la société californienne est la même que celle qui unit employeur et salarié". A la lumière de ce contexte juridique, une action collective est intentée contre Uber par les taxis français, pour concurrence déloyale.

Née à l'initiative de deux acteurs importants du transport de personnes, les Taxis Varois et France Taxi, l'action est ouverte aux professionnels. Elle réunit d'ores et déjà plus de...