Quelle stratégie pour le transport aérien en France ?

Les chiffres sont connus : depuis 2000, le pavillon français a perdu 17 points de parts de marché et il ne capte que 10% de la croissance annuelle du marché domestique. Une perte de compétitivité, à l'heure d'une concurrence massive, qui a mené au lancement, en mars, des Assises du transport aérien pour résoudre les nombreux défis du secteur aérien hexagonal, alors que la compagnie nationale est enlisée dans une grave crise sociale et de gouvernance. Les raisons du décrochage ? Les participants à une table ronde qui s'est déroulée lors de la cinquième édition du Paris Air Forum, organisé le 21 juin au Toit de la Grande Arche, ont livré leurs analyses.

« On est un marché béni des dieux qui fait l'objet de toutes les prédations », a lancé Alain Battisti, président de la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM), faisant référence au développement du low cost « qui s'est fait au détriment du pavillon français ».

Pourquoi a-t-on raté le coche du low cost moyen courrier - mais pas seulement ?, s'est-il interrogé. Le déficit de compétitivité tiendrait aussi bien à « la surinterprétation réglementaire », à la taxation et aux charges sociales « excessives », qu'au manque de réformes à l'intérieur des entreprises.

« Aujourd'hui, la productivité de nos personnels navigants est l'une des plus faibles en Europe. Est-ce qu'on peut continuer de faire voler les pilotes 600 heures par an alors que la réglementation nous permet de le faire à 900 heures et que nos concurrents le font à 900 heures ? », a-t-il diagnostiqué, tout en fustigeant « la bureaucratie ».