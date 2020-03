SNCF : un TGV déraille au nord de Strasbourg

Article mis à jour à 10h25

Nouveau déraillement sur la ligne à grande vitesse Paris-Strasbourg. Moins d'un cinq ans après le déraillement d'une rame de TGV d'essai près d'Eckwersheim le 14 novembre 2015 qui avait fait 11 victimes et 21 blessés graves, la motrice d'un TGV a déraillé jeudi matin au nord de Strasbourg, à faisant un blessé en urgence absolue et vingt autres en urgence relative", selon la préfecture du Bas-Rhin.

La motrice du TGV est sortie des voies", à une trentaine de kilomètres au nord de Strasbourg, avait indiqué ce matin à l'AFP une porte-parole de la SNCF, sans plus de détails.

Dans un communiqué diffusé à 10h10, la SNCF a donné des précisions :

"À la suite d'un glissement de terrain très important et soudain, un TGV assurant la liaison Colmar (départ à 6h38) - Selestat - Strasbourg - Paris-Est est sorti de sa voie dans le secteur d'Ingenhein. Malgré cette sortie de voie, le TGV, est resté debout. Les premières constatations font état d'un bilan de trois blessés. L'agent de conduite du TGV, grièvement blessé, a été évacué par hélicoptère, le chef de bord, avec un traumatisme dorsal a été pris en charge immédiatement et un voyageur est légèrement blessé au visage. Les dispositifs de sécurité nécessaires afin d'assurer la sécurité des 300 voyageurs qui étaient à bord ont parfaitement fonctionné".

Une enquête interne a été déclenchée et l'Établissement Public de Sécurité Ferroviaire a été saisi.

Le trafic est maintenu

Les circulations ferroviaires entre Paris et Strasbourg ne sont pas interrompues et l'ensemble des TGV est détourné par les lignes classiques entre Vendenheim et Baudrecourt.

Interrogée par France Bleu Alsace, une passagère du wagon de tête de ce train qui avait quitté la gare de Strasbourg à 07H19 a expliqué qu'il y avait eu "un très fort choc soudain" et des" impacts sur les vitres".

"Le train a freiné, est sorti du rail, ne s'est pas couché mais est penché", a-t-elle détaillé, précisant qu'il n'y avait pas de blessé dans son wagon mais que les passagers avaient "été bien secoués".

De premières photos diffusées par les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA) sur son site internet montrent effectivement le train qui n'est pas couché mais l'avant de la locomotive endommagé.