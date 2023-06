Intelligence artificielle : comment Purecontrol aide les industriels à réduire leurs factures d'eau et d'énergie et à se décarboner

Les besoins en eau augmentent mais la ressource est de plus en plus limitée. Au moment où l'industrie est également sous pression, sous le coup de la flambée des coûts de l'énergie et de l'impérieuse nécessité pour elle de décarboner son activité, Purecontrol monte en puissance.

Créée en 2017, la PME rennaise vient de lever 7 millions d'euros pour développer sa solution d'intelligence artificielle et de pilotage en temps réel des installations destinée à réduire significativement l'empreinte carbone des entreprises.

3.000 sites équipés en 2024

Déjà déployée sur plus de 300 sites, dont 200 stations d'épuration, la solution Purecontrol permet de réduire 15% des consommations d'énergie en moyenne, et d'optimiser les opérations pour le secteur de la gestion de l'eau, de l'industrie et des énergies renouvelables, amenant jusqu'à 40% de baisse de l'empreinte carbone des entreprises.

Sur les marchés du traitement de l'eau à forte valeur ajoutée, et de l'industrie, Purecontrol veut se hisser dans le club des incontournables du secteur, avec 1.500 sites équipés à la fin de l'année et 3.000 à horizon fin 2024.

Pour cette deuxième levée de fonds, Purecontrol est soutenue par les groupes industriels du photovoltaïque et de l'eau, OKwind, actionnaire depuis 2021 qui renforce sa participation, et Veolia. La PME de 25 collaborateurs pour 800.000 euros de chiffre d'affaires a aussi été suivie par les fonds d'investissement Noshaq en Belgique et Unexo (Crédit Agricole).

Un modèle fondé sur la récurrence

« Cette levée de fonds va nous permettre d'accélérer le développement de l'entreprise sur le marché crucial de l'eau et de l'assainissement en France et en Europe et d'accompagner les industriels d'autres secteurs dans leurs objectifs d'économie d'énergie et de décarbonation » explique Gautier Avril, cofondateur et directeur technique de l'entreprise, labellisée Greentech Innovation en 2021 et Solar Impulse Efficient Solution en 2022.

« Notre feuille de route s'accompagnera de 25 recrutements d'ici à la fin 2023 pour atteindre 80 salariés avec l'ouverture de bureaux à Montpellier, Paris et Liège et de filiales dans différents pays européens » ajoute-t-il.

En tête, l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique et le Royaume-Uni.

Ainsi que son dirigeant l'avait indiqué à La Tribune lors de la tournée Tech For Future à Nantes en février dernier, le modèle économique de Purecontrol est fondé sur la récurrence. Purecontrol facture une redevance mensuelle par site piloté et un forfait installation, dont le prix dépend de la taille du lieu et des économies envisagées.

« En moyenne, la redevance représente 50% de l'économie. Par rapport aux solutions concurrentes, Purecontrol permet un pilotage des automates en temps réel sans investissement supplémentaire. La mise en place de la solution est rapide et les résultats d'optimisation efficaces » s'enorgueillit Gautier Avril, qui à l'issue de la levée de fonds, reste majoritaire aux côtés de son cofondateur Geoffroy Maillard.

Traitement de l'eau : premier marché adressable

Pour la technologie de Purecontrol, le marché du traitement de l'eau représente le premier marché adressable et celui où la PME entend élargir son champ d'application. En 2022, elle a signé des accords-cadres avec les leaders français du marché de l'eau et cherche à se développer auprès des régies publiques en France. Hors des frontières, le déploiement de la solution Purecontrol en Europe est anticipé dès cette année auprès de gestionnaires privés.

« Un déploiement progressif dans les autres secteurs industriels est également prévu. Des contrats ont déjà été signés dans le domaine de l'agro-alimentaire et de la métallurgie, qui permettent d'explorer de nouvelles applications » rapporte Gautier Avril.

Ère de l'autonomie ?

Avec l'appui de son actionnaire OKwind (41,8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022), qui commercialise une technologique innovante de trackers bi-faces et bi-axes couplée à un management de l'énergie, les solutions de Purecontrol associent de la génération d'énergie à de l'intelligence artificielle.

A la station d'épuration de Laillé en Ille-et-Vilaine, ce couplage permet par exemple de réduire de 10 à 20% les consommations d'énergie et de couvrir jusqu'à 70% des besoins énergétiques. Concrètement, l'IA décale certaines consommations dans les périodes où les trackers produisent le plus, entraînant de fait la baisse de consommation électrique au profit de l'autoconsommation.

Pdg du groupe en hypercroissance OKwind, Louis Maurice est convaincu que l'énergie peut se développer en circuit-court sans subvention. « La transition énergétique et la décarbonation de l'activité des acteurs du secteur de l'eau-assainissement passe nécessairement par l'optimisation de leur consommation d'énergie et l'autonomisation » assure-t-il. Coté en bourse, OKwind compte plus de 3.280 installations sur l'ensemble du territoire français (agriculture, industrie, marché des particuliers).

Purecontrol et OKwind font partie des pépites de l'écosystème dynamique des startups et scalups de la French Tech Rennes - Saint-Malo. En 2022, celle-ci a enregistré dix-neuf levées de fonds pour un montant global de 105 millions d'euros.