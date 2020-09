Honda E : la petite électrique façon manga

Série spéciale électrique, épisode deux

C'était la surprise de l'année 2019. La marque automobile japonaise Honda a levé le voile sur une petite voiture 100% électrique, alors que rien n'avait laissé entendre qu'elle irait sur ce terrain... Mais c'est aussi sur son look original tout droit sorti de l'imaginaire manga, que la Honda E a suscité la surprise.

Des yeux ronds et symétriques

Sa petite bouille ne laisse pas indifférent. Compacte et épurée à la fois, la Honda E sort du lot avec ce design dépouillé et ramassé, mais non sans caractère. Ses yeux ronds qui trouvent leur symétrie à l'arrière avec des feux tout aussi ronds, lui donnent un look malicieux. Cette...