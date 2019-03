Demain, tous monteurs professionnels ?

À l'ère des smartphones et des réseaux sociaux, prendre une vidéo et la partager en ligne avec des millions de personnes est devenu un jeu d'enfant. C'est même devenu l'un des premiers usages des smartphones de nouvelle génération. Mais pour obtenir des résultats vraiment bluffants, la prise d'images n'est qu'une partie du travail. Il faut ensuite en passer par une longue phase de postproduction, étape technique et difficile qui, à Hollywood, mobilise des équipes entières. Or, si de nombreux outils ont aujourd'hui démocratisé le montage photo, permettant d'obtenir des résultats impressionnants même sans être un as de Photoshop, la vidéo, elle, requiert toujours des compétences techniques bien spécifiques.

L'intelligence artificielle peut-elle changer les choses ? C'est en tout cas autour de cette idée qu'une petite industrie est en train d'éclore, avec l'ambition de simplifier le travail des professionnels du montage. Adobe a ainsi, au printemps 2018, sorti plusieurs outils qui permettent d'harmoniser les couleurs sur des prises de vues différentes, ou encore de baisser les bruits environnants par rapport aux dialogues. Depuis la Silicon Valley, la jeune pousse Arraiy, de son...