Et vous, vous êtes plutôt t-shirt kaki Zelensky-style... Ou bien costume sombre chemise blanche cravate atomique à la Poutine ? Ou alors Sweat noir à capuche siglé « CPA 10 » (Commando Parachutiste de l'Air N°10, forces spéciales basées à Orléans) façon Macron ? Tout le truc est dans la barbe (de trois jours), signe d'activité intense et de nuits sans sommeil. Le teint blanc cachet d'aspirine de chaque apparition du président russe inquiète. Le regard en coin du président français veut rassurer, dossier sous le bras entre deux portes, comme un clin d'œil à un Général de Gaulle habillé du même CPA 10, dont tous se revendiquent.

Chef de guerre et candidat, Emmanuel Macron a donc présenté ce jeudi entre deux portes son programme pour « cinq ans de plus à l'Elysée ». Le lendemain, il a parlé avec Poutine, comme chaque vendredi, et travaille à la paix mondiale avec Biden et Xi Jinping... Pas vraiment de temps pour débattre avec ses compétiteurs.

Les jeux de l'Elysée sont-ils faits, vraiment ?, interroge Marc Endeweld dans sa chronique Politiscope, ce vendredi. Pas si sûr. Certes, à plus de 30% au premier tour, le président creuse l'écart et seule Marine Le Pen reste au contact. Mais en filigrane de la guerre, ce qui inquiète les Français, au-delà de la fin du monde, cela reste la fin du mois.

Et si le vent avait déjà commencé à tourner ? Alors que le candidat Macron présente un programme à droite toute, un nouveau front s'ouvre, celui des prix de l'essence. Ce qui profite à Marine Le Pen et surtout à Jean-Luc Mélenchon, dont la dynamique est aussi spectaculaire que l'effondrement de leurs autres compétiteurs, de Valérie Pécresse à à Anne Hidalgo en passant par Eric Zemmour et Yannick Jadot.

A la guerre comme à la guerre, Emmanuel Macron n'a plus de limite. Sans ces tensions internationales, le candidat Macron aurait-il osé proposer l'âge de la retraite à 65 ans et un RSA conditionné à 15 ou 20 heures de formation ou de travail ? On ne le saura jamais sans doute. Valérie Pécresse a beau crier au hold-up, c'est bien une OPA, une Blitzkrieg sur la droite républicaine qu'opère Emmanuel Macron sans coup férir, profitant de la faiblesse historique de la gauche « dite de gouvernement », avec une Hidalgo inaudible dont le score devient inférieur à celui du litre du sans-plomb 95...

Où est passé le « en même temps » de 2017 ? Son centre de gravité s'est juste déplacé à droite toute. Le nouvel équilibre du macronisme, clairement assumé, est hérité de l'expérience du « quoi qu'il en coûte » du Covid : quand la croissance va, on dérégule à fond le marché du travail, on incite, on encourage à reprendre un emploi, en "traversant la rue" s'il le faut ; et quand les temps sont durs, l'Etat redevient protecteur, finance le chômage partiel et soutient massivement les entreprises. L'économie selon Macron reste inspirée par le rapport Attali dont il fut le rapporteur : c'est aide-toi, et si ça va mal, l'Etat te sauvera. Symbole de ce changement, « Pôle Emploi » sera rebaptisé « France Travail ». Pendant que la gauche hurle au démantèlement de toutes les conquêtes sociales du XXème siècle, le candidat Macron promet le plein emploi pour tous dans cinq ans, dans un modèle social à la danoise. Moderne ?

A la guerre comme à la guerre, La France se prépare aussi à s'adapter au choc de la crise géopolitique provoquée par l'invasion de l'Ukraine et les sanctions contre la Russie. Celle-ci pourrait conduire à un choc majeur sur l'offre pétrolière mondiale.

Il faut donc se préparer à se passer durablement du gaz et du pétrole russe. L'Agence internationale de l'énergie en propose le mode d'emploi et la solution qui ne plaira pas à tout le monde s'appelle à court terme la sobriété énergétique. Pour le gaz, il s'agit donc de baisser de quelque degré le chauffage et de mettre pulls et bonnets.

Pour le pétrole, le message de l'AIE est simple : restez plus souvent à la maison et limitez vos déplacements en voiture, ou achetez un vélo (notre chronique de la semaine dernière rappelait cette recommandation de Christine Lagarde déjà en 2007). Pas sûr que la proposition ait beaucoup de succès autour des ronds-points.

C'est donc le retour de la bonne vieille « chasse au gaspi », comme le racontait il y a quelques jours Marine Godelier, notre spécialiste énergie, avec une seule différence : la transition énergétique est engagée. Mais elle est très très en retard. Les plus malins ont déjà des panneaux solaires sur leur toit. Une nouvelle fracture énergétique se prépare dans monde d'après, entre le Nord et le Sud de la France.

Y-a-t-il d'autres solutions ? Remplacer le pétrole par du nucléaire prendra du temps et coûtera un « pognon de dingue ». L'Etat vient de faire un chèque de 2,7 milliards d'euros pour recapitaliser EDF. Et il va falloir sans doute aller bien au-delà pour financer les 25 EPR à venir. Marine Godelier a également exploré les options qui s'offrent et raconte ce que le candidat Macron a en tête, qui ressemble furieusement au projet Hercule de nationalisation de la partie nucléaire civil d'EDF.

Peut-on déconnecter, comme le proposait cet hiver Bruno Le Maire et comme le demandent plusieurs candidats à l'Elysée, dont Marine Le Pen, les prix du gaz et ceux de l'électricité au niveau européen ? Bruxelles y travaille et fera des propositions en mai, avec des marges de manœuvre limitées.

Pour le moment, l'urgence est de gagner du temps d'ici l'hiver prochain, afin de protéger en premier lieu les entreprises les plus intensives en énergie, qui s'inquiète de ne pouvoir passer l'année, à l'exemple de la plateforme chimique Les Roches - Roussillon, qui héberge et mutualise les infrastructures et les services pour une quinzaine d'industriels (dont Elkem, Hexcel, Seqens, Suez, etc) dans le Nord-Isère, raconte Marie Lyan, responsable de notre bureau en AURA.

Tenir, en espérant une désescalade en Ukraine ? Mais aussi se préparer au pire, et notamment au choc inflationniste qui vient. L'appel de Jean Castex au pétrolier TotalEnergies à baisser de 10 centimes les prix à la pompe, pour accompagner la baisse de 15 centimes accordée pour quelques mois par l'Etat, risque de n'être qu'un cautère sur une jambe de bois.

Le choc des prix va bientôt s'étendre aux prix de l'alimentation avec une forte hausse du panier de la ménagère. A peine achevées, sur une hausse déjà prévue de 3% en 2022, les négociations sur les prix alimentaires doivent reprendre et cela risque de faire mal, s'inquiète Giulietta Gamberini.

En France, mais surtout en Afrique où l'absence du blé ukrainien fait redouter à l'ONU « un océan de famines »... En Egypte, écrit La Tribune Afrique, les autorités encadrent pour la première fois le prix du pain, dont le nom signifie aussi en arabe égyptien « la vie ». Le conflit en Ukraine menace donc aussi l'agriculture française et fait des céréales l'autre enjeu géopolitique d'une crise qui est sans doute la première guerre de la transition écologique.

La crise n'est qu'en apparence régionale. Ses répercussions sont d'ores et déjà mondiales, par le jeu des sanctions et de l'affirmation d'un nouvel ordre mondial opposant l'Occident et pour aller vite la Chine et la Russie. C'est la revanche des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), cet acronyme inventé par la banque d'investissement américaine Goldman Sachs lorsque l'Occident rêvait d'un monde plat, tel que le décrivait Thomas Friedman, l'éditorialiste du très libéral New York Times.

Combien de temps Poutine peut-il tenir ? Comme l'explique Robert Jules, la Russie a accumulé un trésor de guerre en nous vendant son pétrole et son gaz et tant que l'Europe n'y renoncera pas, elle financera de facto la guerre qu'elle dénonce en Ukraine. En attendant la signature d'un nouveau Yalta et le succès de négociations de paix qui traînent en longueur.