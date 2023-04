Je suis un objet, de forme cylindrique (et creux en règle générale), présent dans tous les foyers français. Mon nom est originaire du latin cattia, ou du grec kuathion, ou cassa en vieux provençal. Au sens figuré, j'évoque un instrument de musique peu harmonieux ou une personne qui chante faux. En termes familiers, je suis une sale affaire dont on peine à se débarrasser, qui donne une mauvaise image de soi. En Belgique, je suis une marmite. Au Québec, un chaudron. On me trouve dans toutes les cuisines et depuis une semaine, j'accompagne bruyamment chaque déplacement du président de la République française ou d'un membre de son gouvernement. Je suis interdite de sortie par arrêté préfectoral.

Je suis, je suis... ? S'il te plaît, dessine-moi une casserole, pourrait dire le Petit Prince qui célèbre son 80ème anniversaire cette année. Les « moutons » apprécieront.

Mais enfin, « ce n'est pas avec des casseroles qu'on fera avancer la France », a rétorqué Emmanuel Macron lors de sa première sortie dans le Bas-Rhin mercredi dernier, face à la cacophonie organisé par une partie de la population. Depuis la promulgation, nuitamment, de la loi sur les retraites, la veille du long Pont de Pâques, les cloches sonnent pour marquer le mécontentement populaire, qui reste majoritaire dans l'opinion toujours aussi opposée au relèvement de l'âge à 64 ans, applicable dés septembre prochain. « Ta retraite, on en veut pas, qu'est que t'as pas compris, tdc... », lui a lancé non sans une pointe de vulgarité un retraité à Sélestat en Alsace.

Bref, le temps de l'apaisement n'est pas encore venu, en dépit des efforts du chef de l'Etat pour renouer avec les Français. En moins de 24 heures, ses 100 jours évoqués lundi lors de son allocution sont devenus « à la fin de l'année » mardi après la rencontre avec le patronat, appelé à rouvrir le chantier de la pénibilité et des seniors avec les syndicats. Bref, Macron, après avoir posé ses trois chantiers pour tenir jusqu'en 2027, a passé le mistigri : il a fait le sale boulot, au patronat de se débrouiller avec les seniors... Après un temps de décence, comme l'a réclamé Laurent Berger avant de tirer sa révérence, comme prévu. Eclipse provisoire ? A suivre.

Il faut reconnaître cette vertu à Emmanuel Macron, il faut un courage certain pour retourner au contact, comme lors du Grand Débat. Pour réexpliquer inlassablement les raisons qui le font affronter une impopularité record pour imposer sa réforme des retraites, pour maintenir le cap des transformations du pays avec conviction, à défaut d'être compris. Bref, cette semaine, Emmanuel Macron est redescendu dans l'arène, et il n'avait pas la besace vide, malgré le discours de rigueur tenu par les duettistes de Bercy, Bruno Le Maire et Gabriel Attal, qui ont passé la semaine à expliquer qu'avec la hausse des charges de la dette, la France allait devoir se serrer la ceinture.

Que nenni, le président a trouvé les moyens de redistribuer un peu d'argent aux profs qui seront augmentés de 100 à 500 euros nets par mois, à condition de faire des heures sup'... C'est le retour du « travailler plus pour gagner plus » à la mode Education nationale. Cela tombe bien, Nicolas Sarkozy, inventeur de cette formule en 2007, « se verrait bien », dit-on sans rire, rempiler à... Matignon.... Ce qui placerait de facto d'emblée Emmanuel Macron dans une forme de cohabitation forcée avec la droite. Mais a-t-il le choix, sans autre majorité possible à l'Assemblée nationale.

Pour l'instant, le chef de l'Etat n'a pas l'air pressé de remplacer Elisabeth Borne. Car qui mettre à sa place sans se lier les mains avec un Premier ministre devenu tout-puissant ? Jupiter hésite et on le comprend. Il n'a pas envie de finir les quatre dernières années de son deuxième mandat « chiraquisé » en « roi-fainéant » cantonné au « domaine réservé », l'international. Non ! Le seul maître à bord, après Dieu, c'est lui ! N'a-t-il pas reconstruit Notre-Dame de Paris ? Emmanuel Macron en reprenant ses déplacements malgré les casseroles et les sifflets, a été clair, net et incisif : « Il y a une Constitution, c'est le président qui décide. J'ai un CDD jusqu'en 2027. (Elisabeth Borne) a ma confiance sinon elle ne serait pas en charge de la feuille de route ».

Le chef de l'Etat, enfin débarrassé de l'ombre de Laurent Berger, le leader de la CFDT qui a annoncé son départ programmé en fait de longue date, a multiplié les contre-feux pour adoucir ou faire oublier le sel des retraites. L'école d'abord, avec l'augmentation des profs ou la promesse du remplacement systématique des enseignants absents dès 2023. Risqué... La santé ensuite, avec l'engagement, tout aussi hasardeux, de désengorger les urgences d'ici fin 2024. « Inatteignable » selon les syndicats. Emmanuel Macron devrait faire attention car les Français pourraient bien faire le décompte de toutes les promesses qu'il n'a pas tenues ... ou qu'il ne tiendra pas. Par exemple, celle de baisser les droits de succession et de faciliter les donations anticipées aurait du plomb dans l'aile.

Malgré le retournement du cycle budgétaire, Emmanuel Macron est entré dans une nouvelle séquence plus sociale pour arrondir les angles. Outre la liste à la Prévert de la CFDT, léguée par Laurent Berger à Marylise Léon, qui sera abordée dans la grande négociation lancée entre les partenaires sociaux et à l'occasion de la future loi Travail (semaine de quatre jours, compte épargne temps, partage de la valeur), le gouvernement va être tiraillé entre la rigueur budgétaire et la défense du pouvoir d'achat. Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, incarne ce grand écart : il a annoncé vendredi que le bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité sera prolongé d'un an pour éviter une explosion des factures pour les ménages.

Il n'a guère le choix, car l'effet de rattrapage à la hausse pourrait plomber les plus bas revenus en 2024. En revanche, grâce à la baisse des prix, il peut renoncer pour le moment aux tarifs réglementés sur le gaz.

Reste que la stratégie de compensation de la hausse des prix de l'énergie depuis le début de la guerre en Ukraine a été ruineuse pour les comptes publics : plus de 100 milliards dépensés depuis l'automne 2021 !

Il est donc plus que temps de refroidir la dépense publique, non seulement pour revenir dans les clous du pacte de stabilité, même si celui-ci sera adapté par Bruxelles aux réalités des temps, mais surtout pour éviter qu'un Premier ministre ne se réveille un matin en s'écriant, tel François Fillon le 21 septembre 2007 : « je suis à la tête d'un Etat qui est en situation de faillite sur le plan financier ».

Cette sombre perspective, avec d'ici 2027 une dérive de 10 milliards d'euros des charges de la dette par rapport aux prévisions, autant que le gain de la réforme des retraites, ne dissuade en rien les ambitions pour succéder à Elisabeth Borne : Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Gabriel Attal, Clément Beaune, Olivier Dussopt, Olivier Véran, au sein du gouvernement (tiens, que des hommes !) Et pourquoi pas aussi Olivia Grégoire, la ministre des PME, très en vogue à l'Elysée. Ou même Gérard Larcher, Nicolas Sarkozy, Eric Woerth, pour assumer le virage à droite...

