Cahors capitale de la France : a-t-on abandonné nos petites villes ?

Du 12 au 15 décembre, le Premier ministre et Matignon se délocalisent à Cahors à l'occasion de la Conférence nationale des territoires.

« L'État veut donner un signal fort aux villes moyennes

et leur dire qu'elles ne sont pas seules. »

L'Hexagone a longtemps été un État centralisé avec comme hypercentre la ville de Paris. La politique française actuelle souhaite redonner une chance et une dynamique aux petites villes. Le gouvernement travaille sur un plan national de revitalisation des territoires ruraux. Y a-t-il un avenir pour les petites villes de France ?

Pour en débattre, nous recevons Rémy Rebeyrotte, vice-président de l'Association des Petites Villes de France, Gaspard Koenig, philosophe, et président du think tank "GenerationLibre" et Béatrice Giblin, géographe.