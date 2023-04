Comment demander une augmentation quand on est une femme ?

Malgré une réduction des écarts salariaux, les femmes perçoivent toujours une rémunération nettement inférieure, en moyenne, à celle des hommes (source Insee). Et cela, même à poste équivalent dans la même entreprise. En 2021, dans le secteur privé, le revenu salarial de ces dernières "est inférieur en moyenne de 24,4% à celui des hommes", détaille l'Insee.

Alors que les hommes engrangent en moyenne 24.640 euros de rémunération nette par an, les femmes plafonnent à 18.630 euros annuels. En 1995, elles percevaient un salaire net en équivalent temps plein (ETP) inférieur de 22,1% par rapport aux hommes. La situation était donc pire qu'aujourd'hui. C'est un élément positif pour les femmes, les inégalités salariales tendent à se réduire depuis trente ans.

Comment aider les femmes à (re)négocier leur salaire ? Ne pas les accompagner, c'est les laisser vivre cette révolution sans armes.

1/ Déconstruire votre représentation de l'argent

Il est important de comprendre que l'argent circule et doit circuler. Vous trouvez que l'argent est sale ? Il est la source de votre indépendance financière, de votre sécurité et de votre bien-être. C'est une ressource nécessaire pour réaliser vos projets et vos aspirations. Vous craignez d'être jugée comme intéressée ? Il est au contraire la preuve de votre maturité et votre sens des responsabilités.

2/ Connaitre sa valeur sur le marché

Pour négocier son salaire, il est important de connaître sa valeur sur le marché. Pour cela, il est nécessaire de lister toutes les contributions que vous apportez à votre entreprise, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de réduction de coûts, de développement de nouvelles idées ou de management d'équipe. Ainsi, il faut connaitre sa valeur « marchande ». Il est également utile de rechercher des informations sur les salaires dans votre secteur d'activité et dans votre région, en consultant des sites internet spécialisés ou en discutant avec des professionnels du secteur.

En connaissant votre valeur sur le marché, vous pouvez formuler une demande de salaire juste et réaliste en fonction de vos compétences et de votre expérience professionnelle. Cela vous permet également de vous préparer à toute objection que votre employeur pourrait soulever lors de la négociation.

3/ Trouver le meilleur moment pour faire sa demande

N'attendez pas la période des entretiens annuels pour faire votre demande, même si dans votre entreprise, cela est considéré comme le seul moment. Il est important de discuter de votre salaire avec votre manager avant que la période des entretiens annuels ne commence. Cela permettra à votre manager de se préparer à cette discussion et de prendre en compte vos demandes lors de la planification des budgets.

Il est également important de choisir un moment où votre performance est au plus haut. Si vous venez de réaliser un projet important ou d'obtenir un résultat exceptionnel, cela peut être le bon moment pour discuter de votre salaire.

4/ Sachez exprimer avec assertivité votre demande

Préparez à l'écrit votre demande pour mieux l'exprimer à l'oral (arguments, traitement des objections).

Exprimez clairement votre demande, allez droit au but. Ne vous laissez pas distraire par des propositions qui ne répondraient pas directement à votre demande (proposition de formation, moins de déplacement, report de discussion ...). Rappelez-vous toujours qu'il vaut mieux un refus qu'un mauvais accord.

Le temps ne joue pas pour vous. Relancez si besoin. Si l'accord arrive tardivement, n'ayez pas peur de demander une rétro activité.