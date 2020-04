Comment font donc les banques françaises pour faire tant de profit

Les profits bancaires sont en nette hausse en 2019. Ce constat est vrai pour tous les grands acteurs hexagonaux, et notamment pour les deux premiers : BNP Paribas et Crédit Agricole. Et cela peut paraître paradoxal.



Des banques prises en étau sur leur cœur de métier

Sur le papier, l'année s'annonçait sombre. Les taux à 10 ans sur les obligations d'État se sont affaissés tout au long de l'année. Et dans leur sillage, les taux accordés sur le crédit à l'immobilier ou aux entreprises n'ont pas pu inaugurer le mouvement de normalisation tant espéré par le secteur en 2018. A l'inverse, la BCE a contribué à compliquer l'équation des banques en abaissant encore un peu plus les taux déjà nettement négatifs sur les dépôts bancaires auprès de la banque centrale, de -0,4 à -0,5%.

Sur leur cœur de métier, qui consiste à produire une marge d'intérêt entre ressources liquides et prêts, les banques semblaient donc prises toujours plus en étau. Si l'on ajoute à cela la sortie graduelle et inexorable du stock de prêts ou d'actifs anciens, plus rémunérateurs, on pouvait en effet s'inquiéter de la profitabilité du secteur pour 2019 et 2020. Et faisant écho à cette inquiétude, les acteurs européens phares du secteur ont multiplié les annonces de réduction de leurs effectifs et la fermeture de certaines activités au cours de l'année : Société Générale, BNP Paribas, Barclays, HSBC, Deutsch Bank et Commerzbank, Santander, etc. Indiquant que les conditions financières et de concurrence des fintech mettaient toujours plus sous pression les coûts d'exploitation.



La diversification, clé de la résilience

Même s'il est toujours délicat de tenir un propos transversal sur l'ensemble des acteurs bancaires, la clé d'explication de la résilience de la profitabilité bancaire réside 1) dans les volumes et 2) dans la diversification des métiers de la banque. Dans le contexte très particulier des taux zéro, les intermédiaires financiers sont à la recherche de rendements.

Ils les trouvent aujourd'hui : sur les activités de conseil, d'intermédiation, d'exécution concernant les opérations de haut de bilan (émissions de dette, fusions/acquisitions notamment), autrement dit sur leurs activités de banque d'investissement et sur les commissions ayant trait à la gestion de patrimoine.

Cela est manifeste pour les deux premiers groupes bancaires français. Prenons par exemple le cas du groupe Crédit Agricole :

La première source de revenus du groupe aujourd'hui, ce sont les activités de gestion de l'épargne et l'assurance. C'est Amundi, le 9e gestionnaire d'actifs au monde, c'est Indosuez Wealth Management, c'est Crédit Agricole Assurances.

La seconde source de revenus, c'est ce que la banque dénomme l'activité « grande clientèle », autrement dit de banque d'investissement, banque conseil.

Ce sont ensuite les activités de banque stricto sensu en France et à l'international, puis les activités spécialisées de leasing, de financement de la consommation.



Et les principales sources de progression du profit sont sur la composante gestion d'actifs et assurance, la banque d'investissement et les activités spécialisées, notamment le leasing... Bref, la banque vit de commissions, de réalisations de plus-values latentes, de remontées de dividendes de ses activités de marché... Et cela la sauve. Idem pour la BNP qui voit sa performance tirée par sa banque d'investissement en 2019.

Ce constat conforte le modèle français de banque universelle en première analyse. Mais il ne faut pas se leurrer. Faire du volume, créer et susciter des besoins du côté des acteurs privés en matière de gestion d'actifs, en matière d'opérations en capital — notamment d'acquisitions, de levées de dettes, etc. — c'est aussi cela qui crée les déséquilibres et qui transforme les acteurs financiers en pousse-au-crime, au détriment de ceux qui endossent véritablement les risques, c'est-à-dire les ménages et les entreprises.

