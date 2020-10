Du maire bâtisseur au maire aménageur

(Crédits : Damien Meyer/Pool/AFP)

TRIBUNE. Il appartient aux élus locaux et nationaux de passer d'un urbanisme stéréotypé - juxtaposant les lotissements - à du sur-mesure, proposant à la fois des logements pour y habiter mais aussi des espaces publics et des services de proximité de qualité pour vivre. Par Sandra Marsaud et Alain Perea, député(e)s LREM de la Charente et de l'Aube, membres de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale.