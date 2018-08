Iran, commerce : l'Europe à la remorque de Trump ?

Donald Trump a prévenu le monde : « Quiconque faisant des affaires avec l'Iran ne fera pas d'affaires avec les États-Unis. » Face au rétablissement des sanctions américaines contre les entreprises opérant en Iran, l'Union européenne a décidé de réagir en enclenchant la « loi de blocage ». Mais, ce règlement vieux de 22 ans est quelque peu coercitif : si les entreprises se plient aux sanctions extraterritoriales, elles seront sanctionnées par Bruxelles... Pourtant, que ce soit Renault, Daimler, Airbus ou encore Total, les entreprises cessent les unes après les autres leurs activités en Iran. L'Europe est-elle écrasée par les États-Unis ?

Nous en discutons avec Sylvie Matelly, économiste et directrice adjointe de l'IRIS, Benjamin Hautecouverture, chercheur et spécialiste de la non-prolifération nucléaire et Louis de Gaulle, avocat spécialisé en droit des affaires.