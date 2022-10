L’émergence d’un nouvel ordre monétaire se précise

Aujourd'hui encore, l'appétence à détenir des dollars s'amplifie devant le choc énergétique et l'hyperinflation. Les sanctions à l'encontre de la Russie en représailles de l'invasion de l'Ukraine, et notamment l'expulsion des banques russes du réseau de paiement Swift, soulignent une fois de plus qu'en cas de désaccord majeur le monde entier s'aligne, de grès ou de force, sur les intérêts américains.

Une impuissance relative mais réelle

Habitué à son statut de paria, pour soutenir sa devise Moscou a décidé de facturer en roubles ses exportations de produits d'énergie. Mais cette solution n'est pas pérenne étant donné le refus d'un tel compromis par plusieurs pays notamment européens. De même, le projet de rapprochement de MIR et UnionPay, les systèmes de paiement russe et chinois est, par définition, restreint dans son applicabilité.

Pékin est tout aussi familier avec les pratiques de rétorsion auxquelles l'Occident a parfois recours. En 1989, suite aux incidents de la place Tienanmen, la Chine s'était trouvée exclue des marchés du crédit. Le pays n'avait su contrecarrer son ostracisme qui avait duré plusieurs années.

Aujourd'hui, du fait d'un rôle désormais croissant dans les échanges internationaux, la Chine se positionne de plus en plus comme la championne des pays émergents, constituant entre autre un bloc non-aligné autour d'infrastructures tentaculaires dans le cadre des "nouvelles routes de la soie." Un tel projet requiert cependant l'accès à un mode de paiement fiable et inconditionné.

Depuis l'abandon en 1971 de la convertibilité du dollar en or, le billet vert est la pierre angulaire du système monétaire international - les trois-quarts des échanges commerciaux de la Chine sont facturés dans cette devise et dépendent donc du réseau Swift. Cette suprématie américaine subordonne les autres pays aux velléités et changements d'humeur de Washington.

Mais des outils de remédiation pourraient bientôt émerger. Les avancées technologiques des dernières années devraient permettre la mise en oeuvre de mécanismes de paiement autonomes.

Une solution numérique

La Banque populaire de Chine veut introduire une cryptomonnaie. L'initiative n'est pas unique: de nombreux pays se préparent à lancer une monnaie numérique durant la prochaine décennie.

Cela n'adresserait pas le risque de sanctions unilatérales. En effet, ces projets prendraient la forme de monnaies numériques de banques centrales (MNBC), désintermédiant les banques de dépôts et donnant aux banques centrales - c'est-à-dire, dans la plupart des pays, à l'État - les pleins pouvoirs. Toute contrepartie souhaitant traiter avec la Chine, par exemple, serait dépendante des velléités de Pékin qui, de fait, contrôlerait le règlement de transactions en renminbis numériques.

Mais une telle structure neutraliserait toutes représailles économiques d'un pays tiers en permettant entre autre de contourner Swift. Elle serait donc dissociée du contexte géopolitique.

Jusqu'à présent, le contrôle de la monnaie de réserve plaçait les États-Unis au centre de l'échiquier financier mondial. Des cryptomonnaies garantiraient l'accès permanent et ininterrompu à un système de paiement décentralisé.

En 1989, devant les sanctions internationales, Deng Xiaoping avait exprimé son impuissance en citant un proverbe chinois : "C'est à la personne qui a noué le nœud de le dénouer". La Chine, la Russie et leurs partenaires devraient bientôt être en mesure de défaire le nœud eux-mêmes, instaurant un ordre monétaire multilatéral autour de devises numériques.

Soros était peut-être prescient. A défaut de mettre un terme à l'expansion du crédit dont nos économies ne savent se passer, la crise actuelle sonne vraisemblablement le glas pour l'étalon-dollar.

________

(*) https://www.amazon.fr/Mes-solutions-crise-George-Soros/dp/2012705200/