L’Italie peut-elle faire exploser l’Europe ?

Le « contrat pour le gouvernement de changement » a été approuvé le week-end de la semaine dernière par les militants de la Ligue et du Mouvement 5 étoiles. Le programme proposé par Matteo Salvini et Luigi Di Maio, les leaders respectifs des deux partis, a de quoi faire frémir l'Europe. Troisième puissance économique de la zone, le pays tourne aujourd'hui le dos aux principes européens en approuvant un programme questionnant les traités de libre-échange et dont les mesures feraient exploser la dette publique. De même, les teintes xénophobes et populistes du texte font presque oublier que l'Italie est l'un des six pays fondateurs de l'Union européenne... Alors, le pays peut-il faire exploser l'Europe ?

Nous en discutons avec Jérôme Creel, directeur du département des études de l'OFCE, Ludmila Acone, historienne, spécialiste de l'Italie et Vivien Pertusot, chercheur associé à l'IFRI et spécialiste des questions européennes.