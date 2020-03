La Solidarité made in Pologne pour faire face au Covid19 !

La Pologne a été l'un des premiers pays à fermer ses frontières. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki, ayant été interrogé par Ursula von den Leyen sur les raisons de cette fermeture, a répondu: « J'ai la responsabilité de la santé et de la sécurité des Polonais ». Après la Pologne, d'autres pays ont suivi et ont fermé leurs frontières.

Les Polonais ont souhaité devancer la menace. Il est important de remarquer que la Pologne a interdit les rassemblements publics alors qu'il y avait à peine une douzaine de personnes infectées. Des écoles, des universités, des cinémas, des théâtres et des musées ont été fermés dès qu'on a su que 25 personnes étaient infectées. A titre de comparaison, le gouvernement espagnol n'a pas pris cette précaution, même avec 3.000 personnes infectées et 84 morts.

Du gel bactéricide produit par la société pétrolière PKN Orlen

Le Premier ministre polonais a demandé au président de PKN Orlen, la plus grande société pétrolière polonaise, de se mettre à produire du gel bactéricide. Le gel a été distribué dans les stations-service polonaises (15 euros pour 5 litres), le jour où Bernard Arnault, le président de LVHM a annoncé que sa société allait également mobiliser plusieurs lignes de production de Dior et Givenchy à cet effet.

En Pologne, il n'y a pas d'amende, ni de couvre-feu, et vous n'avez pas besoin de formulaires d'autorisation pour quitter votre domicile. Les villes polonaises se sont vidées. Les gens sont responsables et disciplinés. Ils savent que se promener dans la ville peut entraîner une infection et, par conséquent, la mort pour eux et leurs proches. "ZostańWDomu" - "Restez chez vous" - est le hashtag le plus populaire sur les réseaux sociaux en Pologne.

Les Polonais ont toujours été solidaires des plus faibles. Peu de gens le savent, mais c'est la Pologne qui a reçu le plus grand nombre de réfugiés en Europe avec plus de 2 millions d'Ukrainiens qui sont venus après l'occupation russe de la Crimée. Aujourd'hui, l'entraide entre voisins pour les personnes âgées a commencé : mieux vaut en effet qu'elles ne quittent pas leur domicile et de ce fait, les jeunes font les courses. Et ils emmènent leurs chiens en promenades également. Bien sûr, ils font tout cela gratuitement.

Les Polonais savent que cette épidémie durera plusieurs mois. Et peut-être que pendant tout ce temp, ils ne quitteront pas la maison, excepté, de manière individuelle, pour un ravitaillement. Pour prendre leur mal en patience, ils échangent des suggestions de lecture, les chanteurs donnent des concerts sur Internet et des premières de films sont téléchargeables sur internet. Le ministère de l'Éducation a lancé un système d'enseignement en ligne, et la télévision publique a contribué également.

Plus fort que les divisions politiques

Les Polonais savent que le Coronavirus est plus fort que les divisions politiques. Ainsi, il y a quelques semaines à peine, 400 voix du Sejm a voté en faveur d'une loi spéciale sur la prévention donnant plus de pouvoir au gouvernement dans cette situation extraordinaire.

Une classe moyenne polonaise a vu le jour récemment. Ce n'est qu'en 1989 que le communisme en Pologne a pris fin, qui interdisait l'entrepreneuriat - toutes les usines étaient communes, elles appartenaient à l'État. De fait, nous sommes prêts à tout faire pour que le coronavirus ne tue pas les petites entreprises familiales. Celles-ci ont dû fermer quand une menace est apparue. Président de l'Institut des Nouveaux médias, qui édite WszystkoCoNajwaznieszy, un journal papier diffusé dans toute la Pologne, c'est la mort dans l'âme que j'ai dû renvoyer mes employés en télétravail. Et le talk-show que j'anime sur Polsat (la deuxième chaîne de télévision privée polonaise) a été transformé en un programme de questions et réponses sur le thème du coronavirus.

Le gouvernement polonais a reconnu que les prévisions économiques pour 2020 étaient dépassées, malgré le fait qu'elles aient été annoncées à plus de 4% de croissance du PIB et, fait exceptionnel, le budget de l'État était à l'équilibre pour la première fois et sans déficit. Le gouvernement alloue 212 milliards de PLN (45 milliards d'euros) pour aider les entreprises - 10% de la première tranche du PIB - pour un ensemble de solutions sans précédent préparées au cours de la semaine par le gouvernement de Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais.

Et donc, pour les entreprises en difficulté, l'État prendra en charge le financement de 40% du salaire, et l'employeur pourra réduire les frais de personnel de 60%, s'il ne licencie pas de salariés. L'État couvrira près de la moitié du salaire de l'employé en difficulté, sachant que son salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum. Les entrepreneurs pourront cesser de payer des impôts. A ce package déjà conséquent s'ajoute une allocation de soins supplémentaire pour les personnes s'occupant d'enfants.

Création d'un fonds d'investissement public

La Pologne vient de créer un fonds d'investissement public pour prendre des participations dans les infrastructures, les routes, les hôpitaux, les écoles, la numérisation, l'énergie et la biotechnologie. D'autres pays suivront probablement notre chemin, échappant au spectre de la récession.