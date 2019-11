Le cercle vertueux de la confiance

En tant que directrice des ressources humaines d'un groupe de distribution, j'ai été confrontée à des détournements de fonds et des falsifications de résultats qu'opéraient mes patrons. Lorsque je me suis rendue compte qu'ils trichaient, la confiance a été rompue. J'ai perdu ma belle énergie. J'ai eu peur de mal faire. Je suis passée en mode « défiance » avec la direction et avec mes équipes au sein desquelles les absences se sont multipliées. Le turnover a alors atteint des sommets. Ma mission devenait impossible à mener. Je suis donc restée durant les six mois de ma période d'essai et je suis partie le jour même de leur échéance. Deux ans plus tard, l'entreprise a été mise en liquidation judiciaire...

Analyser l'environnement de travail avant d'agir

La morale de l'histoire, c'est que, pour construire la confiance, il faut commencer par distinguer les leaders positifs, les leaders négatifs, les meneurs, les leaders cachés et les suiveurs. Les premiers sont ceux qui adhèrent spontanément à la ligne managériale. Les deuxièmes disent toujours que l'on « enfume » tout le monde, que ce qui est annoncé n'arrivera jamais. De leur côté, les meneurs accentuent le discours du leader....