Mutation du transport aérien européen : les low-cost toujours plus agressives

Le transport aérien traverse une des plus graves crises de son histoire. Un trafic mondial réduit de près de 95% durant plusieurs semaines, une reprise qui s'annonce très molle et déjà de nombreuses faillites, tel est l'environnement actuel des acteurs de l'aérien. Plusieurs études récentes s'accordent sur un retour au niveau d'activité pré-Covid d'ici 3 à 5 ans.

Le marché européen est dominé par deux types d'acteurs, les compagnies historiques comme Lufthansa, Air France, KLM et British Airways, et des acteurs low cost de premier plan comme Ryanair, easyJet, Wizz Air ou encore Vueling. Ainsi à eux 8, ils représentaient près de 50% du trafic de passagers sur les vols intra-européens en 2018, Ryanair leader sans partage avec presque 140 millions de passagers transportés. Tous balayés par cette tempête, low cost et compagnies historiques n'abordent pourtant pas la crise dans la même situation.

Le low-cost, un modèle avantageux face à la crise

Face à cette chute de la demande sans précédent, toutes les compagnies aériennes vont devoir initialement réaliser des ajustements structurels de même nature : sécurisation de la trésorerie nécessaire pour passer la crise et aborder la reprise; ajuster le nombre et le type avions utilisés; redéfinir la desserte des bases et des hubs; réduire les effectifs.

Cette rapide adaptation au faible niveau de trafic à venir requiert agilité et réactivité. Dotées de modèles très différents, compagnies historiques et low cost n'ont pas les mêmes cartes en main. Le modèle low cost apparait plus adapté à la période actuelle: Leur organisation est souple et leur chaîne décisionnelle réactive. Leur culture du « test and learn » en boucle courte permet d'ouvrir ou de fermer rapidement des bases opérationelles et/ou des lignes. Leur force de travail est ajustable en raison de contrats de travail précaires et un recours maximal à la sous-traitance, et leur modèle d'organisation des vols de point-à-point et prestations réduites, conférant un avantage dans une éventuelle guerre des prix. Les low-cost, notamment les ultra low cost Wizz Air et Ryanair disposent d'une trésorerie importante disponible et ont plus de liberté et n'ont pas à subir des contreparties sociales et écologiques liées à des aides d'Etat. Ennfi, leur clientèle loisir est plus résiliente car plus propice à un retour rapide dans les avions à la faveur de prix bas,...