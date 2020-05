Transport aérien : une sanglante guerre des prix se profile avant une consolidation du marché

Une guerre des prix redoutable au moment de la reprise du transport aérien. Pas tant pour celle qui se profile cet été laquelle, au regard de la faible capacité mise en ligne sur les marchés, restera encore limitée. Mais plutôt au moment où les frontières intercontinentales commenceront à s'ouvrir davantage, peut-être à partir de cet automne s'il n'y a pas de deuxième vague d'épidémie, et au moment où les Etats "débrancheront" leurs aides à l'économie poussant ainsi les compagnies à mettre davantage d'offre sur le marché.

"Des prix en dessous du prix réel"

Quel que soit le calendrier ailleurs dans le monde, c'est le scénario que redoute la directrice générale d'Air France, Anne Rigail. Lors d'une audition au Sénat fin avril, elle partageait sa crainte avec les sénateurs que "l'après-crise se traduise par une guerre tarifaire avec des prix en dessous des prix réels". Marc Rochet, président de French Bee et vice-président du conseil de surveillance d'Air caraïbes, ainsi que Pascal de Izaguirre, PDG de Corsair, sont convaincus aussi qu'il y a aura une guerre des prix, en raison d'une surcapacité et d'une concurrence exacerbée.

L'exemple chinois montre bien que le redémarrage passe par une forte baisse des prix. Premier pays touché par le Covid-19 et premier pays à avoir redémarré, la Chine a constaté une chute de 40% des tarifs depuis la réouverture des vols intérieurs mi-février.

La guerre éclair de Ryanair

Tous les ingrédients sont en effet en place pour une telle guerre tant sur les vols long-courriers que sur les moyen-courriers. Après un arrêt des opérations, les compagnies aériennes vont essayer de se "refaire". En septembre, les compagnies les plus fragiles, celles qui auront passé la crise sanitaire sans aide de l'Etat, seront tentées de vendre des billets coûte que coûte pour engranger du cash avant l'hiver, qui pourrait être leur dernier. Et les plus solides des grandes low-cost comme Ryanair ou Wizzair risquent de mener une guerre éclair non pas pour survivre mais pour gagner des parts de marché en quelques mois.

D'autant plus que le faible niveau du prix du baril de pétrole permettra de soutenir ces bas tarifs. Cette forte baisse de prix sera par ailleurs entretenue par une surcapacité chronique, en raison de la faiblesse de la demande à la fois professionnelle et touristique du fait de la récession de l'économie.

Par ailleurs, la distanciation...