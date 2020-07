PODCAST "Comment remobiliser ses collaborateurs après le Covid-19 ? " Avec l'amiral Christophe Prazuck

Si la crise du Covid-19 semble, pour l'instant, être surmontée sur le plan sanitaire, ses conséquences économiques et sociales se feront, elles, probablement ressentir à la rentrée. Pour les entreprises, une fois les aides étatiques passées, les impératifs de trésorerie se feront plus pressants que jamais. De gestionnaire de crise, les dirigeants des 3 millions de PME françaises devront se changer en chefs de guerre économique.

Sur le seul deuxième trimestre, ils devront composer avec une chute de 20% du PIB, selon l'Insee. De même, le nombre de faillite devrait augmenter de 21% en France d'ici à fin 2021, selon l'assureur-crédit Coface. Pour les entreprises, leur capacité à faire preuve de résilience, c'est à dire leur capacité à surmonter l'arrêt économique, décidera probablement de leur survie.

Leurs défis seront nombreux :

Comment surmonter le traumatisme du temps qui s'arrête et de l'espace de travail réduit bien souvent à l'habitat ?

Comment recréer l'esprit d'équipage avec un corps social fragilisé, disparate et dispersé géographiquement, alors que plus de 60% des cadres dirigeants déclarent dans une enquête de l'Ifop parue en juin que leur entreprise a réduit sa masse salariale, de façon temporaire ou durable ?

Comment, une fois le corps social soigné, effectue-t-on sa remobilisation ? Car seuls les bosons de l'entreprise, ses particules élémentaires, seront ensuite en mesure de porter la reprise de l'activité, d'assurer la pérennité des organisations. Point positif, 87% des collaborateurs français se disent prêts à fournir des efforts supplémentaires au regard du contexte, selon une enquête de The Boson Project. Encore faut-il savoir les enrôler dans ce défi de reprise...

Enfin, comment capitaliser sur tous les enseignements de gestion, de management et de gouvernance qu'a apportés la crise pour ancrer sur le temps long l'agilité et la résilience des organisations ?



Pour y répondre, des experts de la remontée en puissance depuis la nuit des temps; les militaires, et en particulier les marins, formés et forgés par la mer toujours plus forte qu'eux.

Ceux dont la gestion de crise et de l'inattendu fait partie du quotidien.

Ceux qui doivent mobiliser des hommes qui ont la mort en hypothèse de travail.

Ceux qui font de l'agilité, du leadership et de l'abnégation des "soft skills" incontournables.

Ceux qui savent que la réussite d'une opération difficile tient avant tout de l'excellence collective.

ÉPISODE 1 - Christophe Prazuck : "Chaque marin compte"



Dans ce premier épisode, Emmanuelle Duez reçoit l'amiral Prazuck, chef d'état-major de la Marine nationale, à la tête d'une organisation de près de 38.000 hommes et femmes.

(*) The Boson Project est une startup composée d'entrepreneurs engagés à faire bouger les lignes dans les entreprises en mettant les collaborateurs au cœur des processus de transformation, notamment les plus jeunes.