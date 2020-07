PODCAST Comment remobiliser ses collaborateurs après le Covid-19 ? Avec le capitaine de frégate Yvan Launay

Si la crise du Covid-19 semble, pour l'instant, être surmontée sur le plan sanitaire, ses conséquences économiques et sociales se feront, elles, probablement ressentir à la rentrée. Pour les entreprises, une fois les aides étatiques passées, les impératifs de trésorerie se feront plus pressants que jamais. De gestionnaire de crise, les dirigeants des 3 millions de PME françaises devront se changer en chefs de guerre économique.

Sur le seul deuxième trimestre, ils devront composer avec une chute de 20% du PIB, selon l'Insee. De même, le nombre de faillite devrait augmenter de 21% en France d'ici à fin 2021, selon l'assureur-crédit Coface. Pour les entreprises, leur capacité à faire preuve de résilience, c'est à dire leur capacité à surmonter l'arrêt économique, décidera probablement de leur survie.

Pour donner des clés face à la crise, des experts de la remontée en puissance depuis la nuit des temps; les militaires, et en particulier les marins, formés et forgés par la mer toujours plus forte qu'eux.

ÉPISODE 4 : « Keep it simple and stupid »

L'esprit d'équipage infuse l'interview du capitaine de frégate Yvan Launay, commandant de la 11F, prestigieuse flottille de chasse. La meute, la fraternité, le compagnonnage, sont autant de mots qu'il a employés pour définir son quotidien au sein de la Marine nationale.

Un esprit d'équipage qui ne peut avoir lieu sans confiance partagée, sans bienveillance collective, sans courage individuel. Un esprit animé par un sens commun. Pour diffuser à tous les échelons et à tous les niveaux ce sens, le pilote de chasse nous parle de la méthode "KISS" (Keep it simple and stupid).

(*) The Boson Project est une startup composée d'entrepreneurs engagés à faire bouger les lignes dans les entreprises en mettant les collaborateurs au cœur des processus de transformation, notamment les plus jeunes.