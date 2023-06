Pourquoi le minage de Bitcoin peut accélérer la transition vers les énergies renouvelables

Les cryptomonnaies ont été largement dénigrées pour leur impact environnemental négatif perçu. Les préoccupations portent principalement sur la quantité d'énergie dépensée dans l'extraction de cryptos. Je suis sûr que vous connaissez tous le titre des médias indiquant que l'exploitation minière de Bitcoin utilise la même quantité d'électricité ou a la même empreinte carbone que le pays X ou Y. Cependant, la réalité n'est pas aussi claire que beaucoup voudraient nous le faire croire.

Après la fusion de septembre dernier, lorsque Ethereum est passé de son protocole de consensus Proof-of-Work (PoW) à Proof-of-Stake (PoS), la majorité des cryptomonnaies, mesurées par la capitalisation boursière, exécutent des algorithmes de consensus beaucoup moins énergivores. Cela les rend beaucoup plus respectueux de l'environnement.

Combien en plus ?

Selon un article de blog de la Fondation Ethereum (1), son protocole PoS est plus de 2.000 fois plus économe en énergie que le protocole PoW qu'il a remplacé, ce qui, en pourcentage, équivaut à une économie d'énergie de 99,95 % (d'une valeur d'environ 100 TWh d'électricité par an). Mis à part Bitcoin, la capitalisation boursière des cryptomonnaies utilisant le PoW comme protocole de consensus n'est que de 2,5 %, donc la question de savoir dans quelle mesure les cryptomonnaies sont, dans l'ensemble peu respectueuses de l'environnement, est plutôt une question plus précise de savoir : dans quelle mesure Bitcoin est-il respectueux de l'environnement ?

La consommation énergétique annuelle de Bitcoin est estimée à environ 100 TWh. La conversion de celle-ci en production de C02 repose sur la connaissance de la manière dont l'électricité utilisée par les mineurs a été générée. Compte tenu de la nature décentralisée du réseau Bitcoin, il n'existe aucun moyen simple de déterminer ces informations. Elle doit être estimée. La méthode utilisée consiste à tenter d'identifier l'emplacement des mineurs de Bitcoin à partir de leurs adresses IP, puis à combiner ces informations avec l'intensité en carbone de la production d'électricité à l'emplacement donné. Ce n'est pas une méthode parfaite étant donné que les services VPN peuvent être utilisés pour masquer le pays de localisation, mais ce n'est qu'un moyen pratique de tenter cet exercice.

Sur la base de ces données, Digiconimist (2) estime l'empreinte carbone de Bitcoin à 55 millions de tonnes par an, ce qui, en utilisant la méthode de comparaison des pays, se rapproche de l'empreinte carbone de Singapour. Cela ressemble à beaucoup de CO2. Cependant, les dernières données publiées par la Banque mondiale évaluent les émissions mondiales à environ 45 milliards de tonnes métriques d'équivalent C02 par an. Cela signifie que Bitcoin, qui, comme mentionné ci-dessus, représente la quasi-totalité du CO2 généré par l'extraction de cryptomonnaies, équivaut à 0,12-0,18 % des émissions mondiales de CO2. Lorsqu'on l'examine en ces termes, plutôt qu'en comparaison de pays plus provocante, il est clair que dans le grand schéma des choses, Bitcoin est à peine plus qu'une erreur d'arrondi statistiquement insignifiante en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Pour les pays qui cherchent à atteindre leurs objectifs de zéro net de 2050, l'interdiction de l'extraction de Bitcoin ne les mènera pas très loin. En fait, cela pourrait même être contre-productif.

L'électricité constitue la majorité des coûts d'exploitation d'un mineur de Bitcoin, il est donc fortement incité à trouver la source d'électricité la moins chère. À la lumière des progrès technologiques des décennies précédentes, le coût de l'électricité provenant de sources non carbonées a fortement baissé et est désormais comparable, sinon moins cher, que les équivalents de combustibles fossiles - voir graphique. Il est donc financièrement logique pour les mineurs de Bitcoin de passer de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles, à coût plus élevé à des énergies renouvelables à moindre coût.

Coût Nivelé de l'électricité ($ par MWh)

Évidemment, la même incitation au coût s'applique à toutes les industries, cependant, la transition vers une énergie plus verte n'est pas facile. Pour de nombreuses industries, il est presque impossible de remplacer leur source d'énergie primaire, par exemple les véhicules utilitaires et les avions de ligne ont besoin de combustibles fossiles car il n'existe actuellement aucune alternative verte à grande échelle. Idem pour de nombreuses industries lourdes énergivores.

À l'inverse, pour les mineurs de Bitcoin, c'est relativement simple. L'électricité est de l'électricité quelle que soit la façon dont elle est produite et les plates-formes minières Bitcoin sont géographiquement mobiles. En conséquence, ils peuvent facilement se déplacer pour exploiter des sources d'énergie bloquées telles que l'hydroélectricité excédentaire ou le gaz torché, que d'autres industries trouvent difficiles à utiliser et sont donc disponibles à un coût bien inférieur. En effet, le Forum économique mondial (WEF) a récemment publié une vidéo promotionnelle (3) montrant une entreprise qui utilise des déchets de méthane pour alimenter des centres de données et des plates-formes minières Bitcoin. Étant donné la tendance à la hausse des prix des combustibles fossiles en particulier, les incitations financières pousseront les mineurs de Bitcoin à devenir plus respectueux de l'environnement au fil du temps sans avoir besoin de subventions vertes du gouvernement, ce que peu d'autres industries peuvent prétendre.

Non seulement cela, mais l'exploitation minière de Bitcoin peut en fait faciliter la transition des réseaux énergétiques nationaux des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables. L'éolien et le solaire sont réputés intermittents, ce qui les rend inadaptés à la fourniture d'électricité de base. L'utilisation de plates-formes minières Bitcoin, qui peuvent être rapidement activées ou désactivées, offre aux sociétés énergétiques un moyen de lisser les fluctuations de la production d'électricité renouvelable. Combiné avec le fait que les bénéfices de l'exploitation minière de Bitcoin peuvent être utilisés pour investir dans une capacité solaire et éolienne excédentaire, il existe un mécanisme clair pour faire des énergies renouvelables une source de production d'électricité plus stable, semblable à une charge de base - voir le graphique.

Mix de production d'énergies renouvelables par rapport à la capacité

À mon avis, cela représente un changement important dans le récit, car il remet en question la perception publique dominante et rend les cryptomonnaies beaucoup moins problématiques pour les décideurs politiques mondiaux désireux d'atteindre leurs objectifs de zéro net et en fait une classe d'actifs appropriée pour les investisseurs cherchant à soutenir cette transition.

Ryan Shea est un crypto-économiste chez Trakx, une société mondiale de technologie financière qui propose des indices thématiques Crypto Tradable (CTI) sur leur plateforme de trading. Il a travaillé dans la finance pendant plus de deux décennies, y compris des postes de direction dans des institutions d'achat/vente (ADIA/State Street/Lehman Brothers) dans des rôles tels que la recherche macroéconomique, la stratégie d'investissement et la gestion de portefeuille. Il est titulaire d'un BSc et d'un MSc en économie de l'Université de Londres.