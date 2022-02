Qualité de l’air : un défi global, des solutions locales

Avec de plus de 5 millions de décès prématurés dans le monde chaque année, la pollution de l'air est devenue une préoccupation planétaire. Le premier confinement a accéléré les prises de conscience, mais, pour autant, les instances nationales et supranationales peinent à répondre à l'urgence de l'enjeu. Les faits parlent d'eux-mêmes : dans le contexte de la révision de la directive « qualité de l'air », la Commission européenne n'envisage pas d'y « intégrer » les objectifs fixés par l'OMS, mais simplement de « tendre vers » ces-derniers... une sémantique qui porte en elle un aveu de renoncement.

En France, le 22 décembre dernier, une proposition de loi visant à réduire l'exposition de la population à la pollution de l'air a été déposée par le député LREM Jean-Luc Fugit. Si le texte a peu de chance d'être adopté, le débat en cours nous rappelle que le sujet est au cœur des préoccupations des citoyens et des gouvernements, et ce encore plus depuis la pandémie. Si une telle mobilisation est encourageante, elle n'en reste pas moins insuffisante et nous ne pouvons nous en contenter. Pour une efficacité significative, il est temps d'associer enfin les acteurs locaux à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Les collectivités territoriales, échelon privilégié du changement

Plus réactives que les administrations centrales, les métropoles et collectivités territoriales prennent depuis quelques années déjà des initiatives qui améliorent l'air que respirent les citadins. Elles collaborent avec des startups et des entreprises qui développent des solutions économiquement et écologiquement intelligentes. Ces écosystèmes de terrain, mêlant acteurs publics et privés, sont désormais incontournables pour transformer les discours d'intention en actions concrètes et, surtout, déployables à grande échelle.

Moins corsetées par leur organisation et le poids de certains lobbies, les collectivités territoriales disposent de plus de marge de manœuvre que les États. C'est le constat dressé par Jean Haëntjens dans Comment l'écologie réinvente la politique : « Les pouvoirs locaux disposent d'une capacité de mobilisation et d'invention que n'ont pas les administrations centrales. Pendant que les États européens peinent à définir une politique énergétique commune (...), les villes européennes échangent leurs bonnes pratiques dans des réseaux comme Energy Cities ».

De fait, beaucoup de métropoles se montrent très actives, notamment en ce qui concerne la transition vers la mobilité propre. Par ailleurs, un certain nombre d'entre elles nouent des partenariats avec des entreprises innovantes pour trouver des solutions adaptées à la pollution de leur secteur. C'est le cas de Toulouse, qui fait appel à Kyanos pour dépolluer l'air urbain grâce à un « arbre à algues », ou encore de l'agglomération lyonnaise, qui utilise des capteurs AtmoTrack pour mesurer la qualité de l'air.

Des résultats inspirants à plus grande échelle

Nous avons tout à gagner à nous inspirer de ces initiatives et à les porter à plus grande échelle. En effet, la plupart des expérimentations sont prometteuses et faciles à généraliser. La phytoremédiation testée à Toulouse, notamment, est une solution de dépollution aussi efficace que naturelle. En allant encore plus loin et en créant des organismes spécifiques, nous sommes capables d'absorber une concentration de polluants plus importante que celle respirée au quotidien : l'université de Washington en apporte la preuve avec son « lierre du diable » génétiquement modifié.

Mentionnons enfin les puits de carbone, qui s'imposeront certainement dans les années à venir comme l'une des solutions incontournables pour les métropoles. En effet, à la station d'épuration de Bois-Colombes et à Paris, où la solution a été testée, une diminution de 66 à 99% des particules fines et une diminution de 76 à 97% du dioxyde d'azote ont pu être constatées. Et en sortie de dispositif, l'air traité est d'une qualité supérieure aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Des résultats positifs donc, qui prouvent que la solution est adaptée aux milieux urbains.

Impulser une dynamique d'intelligence collective

Pour que de tels projets portent leurs fruits, il est essentiel de mettre autour de la table tous les acteurs du changement, plutôt que d'imposer « d'en haut » des objectifs abstraits et décorrélés des réalités de terrain. Les pollutions sont sectorielles, leurs remèdes le seront aussi ! Au même titre que les États et les institutions, les collectivités, les grands groupes, les entrepreneurs et les chercheurs ont un rôle à jouer pour améliorer la qualité de l'air - sans oublier le citoyen ! C'est en organisant ces coopérations que des progrès tangibles pourront enfin advenir.

Il y a urgence, car les plus vulnérables n'ont jamais autant eu besoin de soutien et de solidarité. Or, la société n'a plus les moyens de supporter le coût exorbitant des externalités environnementales et de leur impact sur la santé publique. Si on ne transforme pas radicalement l'organisation des territoires urbains, la situation continuera de se détériorer. Le défi est de taille, quand on sait que d'ici 2040, pas moins de 94.000 milliards de dollars devraient être investis dans le développement de nouvelles infrastructures ! Se pose dès lors la question de leur impact - très vraisemblablement sous-évalué - et des moyens de le limiter. Le constat d'ores et déjà dressé, c'est que les moyens les plus efficaces restent largement sous-utilisés.

Au lieu d'essayer d'améliorer à la marge l'existant - ce qui, au regard de la situation actuelle, sera toujours insuffisant -, il est urgent de poser les fondements d'un aménagement du territoire plus volontariste et vertueux. Encore faut-il s'en donner les moyens. Plus que jamais, des écosystèmes territoriaux public-privé doivent voir le jour, car c'est essentiellement au travers d'une synergie entre les collectivités et les entreprises innovantes que nous pourrons traiter rapidement et efficacement le problème de la qualité de l'air. C'est à cette condition que les activités industrielles et agricoles pourront créer de la valeur sans entraver le développement d'une économie du bien-être. C'est à cette condition que « le monde d'après » pourra voir le jour.

__

(*) Le Cercle Colbert

Nicolas Buchoud (administrateur du Cercle Colbert et fondateur de Renaissance Urbaine), Isabelle Martin (directrice déléguée aux affaires institutionnelles de Suez), et Henri de Grossouvre (administrateur du Cercle Colbert et directeur de la stratégie urbaine de Suez).

et 4ème Révolution

Gilles Martin (cofondateur de 4ème Révolution), Julie Coniglio (experte en relations publiques), Laura Papet (directrice associée chez PMP conseil) et Alkéos Michaïl (cofondateur de 4ème Révolution).