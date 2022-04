Quels effets de la crise sur l'avenir de la France  ?

En remportant la bataille de Chéronée en 338 avant JC, Philippe II de Macédoine assure la domination de son pays sur la Grèce et prépare l'entreprise conquérante d'Alexandre le Grand qui, pénétrant en Orient jusqu'en Asie Centrale et en Inde, ouvre les « routes de la soie ».

De même, la peste de Justinien, au milieu du VIème siècle, en décimant les armées byzantines engagées dans la reconquête de l'Italie, met un terme à l'ultime tentative de réunification de l'Empire romain et, de fait, scelle le sort, à terme, de l'Empire byzantin.

Les batailles de Chesapeake Bay et de Yorktown, en 1781, remportées par de Grasse et Rochambeau, ouvrent la voie à l'indépendance américaine et jouent un rôle déterminant dans l'Histoire mondiale du XXe siècle.

La bataille de Sadowa, qui accélère le déclin de l'Empire austro-hongrois, marque le début de l'hégémonie prussienne en Europe centrale, avec les conséquences dramatiques que l'on sait.

Enfin, la crise de 1929 n'est surmontée qu'à partir du moment où les Etats-Unis s'engagent dans une politique de réarmement, d'abord au profit des démocraties européennes, puis pour leur compte propre à partir du 8 décembre 1941. Pour soixante-dix ans, la doctrine Monroe est mise entre parenthèses et l'Amérique renonce à son isolationnisme traditionnel. Jusqu'à quand ?

En même temps, la dimension géopolitique de l'Histoire se heurte constamment aux réalités territoriales, aux ancrages nationaux, à l'enracinement des Hommes qui tressent un lien indissoluble entre histoire et géographie.

C'est ainsi que tout au long du premier tiers du XVe siècle, le grand empereur chinois, Yongle, parraine les expéditions maritimes de Zheng He, afin d'ouvrir le monde à la Chine : l'océan Indien, les côtes de l'Afrique de l'Est, la mer Rouge, jusqu'en Egypte. Mais l'agitation turco-mongole sur les frontières du nord impose le recentrage de l'effort budgétaire sur la restauration de la Grande Muraille et, pour protéger le Hebei, l'Empire céleste se détourne durablement du « Grand Large ».

Au cours du dernier tiers du XIXème siècle, alors que monte en Angleterre un courant en faveur du libre-échange qui ouvre le monde entier à la City, porté par l'aristocratie foncière reconvertie dans la finance après l'abrogation des lois protectionnistes sur le blé (« Corn Laws ») par Robert Peel en 1846, une forte opposition se fait jour, conduite aux Communes par Benjamin Disraeli. Derrière ce courant protectionniste, les intérêts portuaires britanniques sont en cause ; ils bénéficient du régime de l'« Exclusif » avec l'Empire qui alimente les réexportations vers le continent. L'entreprise coloniale, ce sont également, à proximité des bases navales, les arsenaux de la Navy et de l'Army qui constituent le cœur de la métallurgie anglaise.

Comme aux Etats-Unis et en France aujourd'hui, les Anglais sont donc en plein débat sur la protection de leur industrie, auquel s'ajoutent les polémiques entre Malthus (protectionniste) et Ricardo (libre-échangiste) sur la souveraineté alimentaire nationale.

Quels enseignements utiles faut-il tirer de ces épisodes historiques quant à l'impact probable de la crise sanitaire, économique et géopolitique que nous traversons?

La France et le Monde

L'expérience pratique de l'Antiquité grecque est celle d'un monde éclaté, dans lequel chaque Cité fixe ses lois, règle son gouvernement, décerne sa citoyenneté. Au-delà, c'est le monde barbare, qui ne parle pas grec et qui, de ce fait, n'est pas civilisé.

Pour autant, Platon n'ignore pas l'idée d'universalité : mais elle est purement intellectuelle ; elle tient dans l'aptitude de tout être humain à penser ; c'est, en quelque sorte, le « Cogito » de Descartes, avant l'heure.

L'universalisme romain ne se conçoit, juridiquement, qu'à travers l'attribution de la citoyenneté, considérablement élargie à partir de l'édit de Caracalla en 212, qui accorde la qualité de citoyen romain à tout homme libre de l'Empire.

Il n'en demeure pas moins que le véritable vecteur du concept d'universalisme réside dans le christianisme, à travers notamment la prédication de Saint Paul :

« Il n'y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme. »

La réalisation de ce principe soulèvera, bien sûr, maintes difficultés, y compris au sein de la communauté chrétienne et sera à l'origine de très vives tensions entre Paul et Pierre, à l'occasion de leur rencontre à Antioche. Avec la fin de l'Empire, le christianisme demeure le seul cadre porteur de valeurs universelles, ce qui ne manquera pas de susciter de nombreux conflits politiques au Moyen-Age, face à l'émergence des nations : le volet politique de la réforme grégorienne illustre, entre dogmes religieux persistants et nouvelles réalités d'un monde recomposé, une contradiction que Machiavel tranchera définitivement en laïcisant la pensée politique.

Il est nécessaire de percevoir qu'en réalité, la divergence entre principes universalistes et réalités nationales est une constante historique.

Le grand penseur de l'universalisme des Lumières est Emmanuel Kant, qui fait de l'universalité une condition essentielle de la morale : « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse être érigée en loi universelle. ». Ce principe, qu'il élève au rang d'« impératif catégorique », n'est donc pas, à ses yeux, discutable. Pour autant, Kant mesure bien que concrètement, c'est la loi de l'Etat qui s'impose. Il considère que la contrainte physique que peut exercer l'Etat n'a pas d'effet durable sur la société et que ce qui compte, c'est l'obligation morale d'obéir à la loi que chaque individu perçoit intérieurement, parce qu'elle découle, précisément, d'une norme universelle.

Très belle construction intellectuelle, qui inspirera les fondateurs de la Société des Nations, de l'ONU... Mais en pratique, qu'en est-il ? Pour citer Charles Péguy :

« Kant a les mains pures, mais il n'a pas de mains. »

La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, tout comme les textes fondateurs de la République américaine, s'inspirent naturellement de la philosophie kantienne, mais concrètement, la distinction est clairement établie entre ceux qui détiennent des droits subjectifs, les « citoyens », et les autres, les « hommes » qui ne peuvent exciper que de droits objectifs. Et la réalité révolutionnaire est essentiellement nationale (Valmy...) avant de devenir impérialiste, puis colonialiste : Jules Ferry est le symbole de l'ambition civilisatrice universelle de la République, quitte à transiger avec les principes de la laïcité :

« L'anticléricalisme n'est pas un produit d'exportation. »

C'est précisément par la voie de la colonisation que survient la première véritable mondialisation et, bien sûr, elle repose sur un principe d'asymétrie. L'opinion publique pense immédiatement : esclavage, commerce triangulaire. La réalité est plus complexe : c'est le régime de l'Exclusif qui assure à la métropole le monopole des échanges avec ses colonies, de telle sorte que par le biais de réexportations massives qui permettent au colonisateur de capter l'essentiel de la valeur ajoutée, l'équilibre commercial de la puissance colonisatrice est assuré. Ce modèle perdurera jusqu'en 1913 et se traduira par un poids des échanges extérieurs dans l'économie européenne qui ne sera à nouveau atteint qu'à la veille du premier choc pétrolier, au début des années 70.

Entretemps, la science économique a progressé. Le courant de pensée initial est celui des avantages comparatifs de Ricardo, décliné à travers le modèle de Heckscher- Ohlin-Samuelson qui souligne l'importance majeure de la dotation de chaque pays en facteurs de production, de telle sorte, par exemple, que l'abondance de capital aux Etats-Unis devrait conduire l'économie américaine à se spécialiser dans les produits à forte intensité capitalistique, ce qui n'est pas toujours le cas. Par ailleurs, les phénomènes d'accumulation des avantages comparatifs, d'oligopoles et de dissymétrie des termes de l'échange ont conduit à l'émergence d'une critique croissante, en faveur de la réinstauration d'un certain protectionnisme.

La crise peut-elle conduire à redistribuer les cartes ?

La première question est celle des secteurs stratégiques, éléments essentiels de la souveraineté. Mais comment repenser la souveraineté à l'heure de la construction européenne ? L'industrie de défense, l'approvisionnement énergétique occupent le premier rang de ces préoccupations.

Les nanotechnologies, la santé figurent depuis longtemps parmi les priorités industrielles, aux côtés de l'électronique et des technologies de l'information. Mais quelles conséquences en tirer quant à la localisation de ces activités ? La bonne échelle ne serait-elle pas européenne ?

C'est ici qu'intervient la question de l'emploi. Par exemple, il est certain que la maîtrise de la filière du médicament est un sujet stratégique et économique majeur. Mais peut-on analyser de la même manière la fabrication de masques de protection, eu égard à la réalité de la demande en temps normal ? A ce stade de la réflexion, comme en matière énergétique avec le gaz, le pétrole et l'uranium, on voit bien que la question est plutôt celle de la sécurité, notamment politique, des sources d'approvisionnement : le conflit qui déchire l'ex-empire soviétique illustre cette réalité. D'où le problème du « sourcing » chinois, surtout s'il est exclusif. En définitive, l'arbitrage à opérer se posera en termes de maîtrise des approvisionnements qui, n'implique pas une origine nationale, et d'emplois industriels productifs, c'est-à-dire compétitifs. Au-delà, il est évident que les enjeux de pouvoir d'achat, surtout en période d'inflation et de crise des finances publiques, limiteront les ambitions en termes de relocalisation quoiqu'en disent les prophètes annonciateurs d'un « nouveau monde ».

La principale révélation de la crise globale, en pratique, est celle de la relative fragilité de la chaîne logistique, levier essentiel de la mondialisation. Et c'est sur cet aspect du problème, qui n'est pas nouveau en dépit de la propagande chinoise autour des « routes de la soie », que mérite d'être réexaminée la dimension territoriale de l'économie, en lien avec les questions stratégiques et environnementales.

Traiter d'économie territoriale, c'est, d'abord, parler des territoires et de la relation du local au national. Dans cette démarche délicate, quelques fanaux éclairent le cheminement.

Fernand Braudel, d'abord, qui ne vivra pas assez longtemps pour conclure son ouvrage de synthèse, « L'identité de la France », dont il trace néanmoins les grandes lignes : un pays de pays, morcelés par la géographie et réunis par l'Histoire ; une tension entre de multiples irrédentismes et une centralisation opérée par l'Etat, au profit de la capitale et de son rayonnement mondial, au détriment, par exemple, de Lyon, pourtant mieux situé en termes de flux d'échanges européens. Au final, Braudel ne récuse pas ce travail historique et exprime sa méfiance à l'égard de la résurgence politique des territoires. Il n'est guère décentralisateur et il rejoint, sur ce point, Michelet qui résume sa thèse : l'Histoire s'est finalement imposée à la Géographie, et c'est très bien ainsi. La référence absolue, sur la question territoriale, demeure Vidal de la Blache et son « Tableau de la géographie de la France » de 1903, dans lequel il démontre comment, à cette époque, les seules métropoles qui aient véritablement émergé sont périphériques : tous les grands ports, Strasbourg sur le Rhin... Il montre également l'importance des complémentarités entre territoires et le processus de fertilisation croisée qui en résulte, notamment sur le plan démographique : La France est « une terre qui semble faite pour absorber sa propre émigration ». Mais Vidal est un homme de l'intérieur, du continent, qui ne connaît guère les côtes océaniques et qui manque du recul de Braudel pour distinguer les failles du modèle français : la France a raté la mer et n'a acclimaté que tardivement l'industrialisation et le capitalisme parce que pour le meilleur ou pour le pire, elle a toujours été attirée par son terroir et par les frontières continentales, lieu des menaces directes pesant sur son intégrité. Que dire de plus, et qu'en déduire ?

D'abord, que la question des territoires de la République est essentiellement franco-française et n'interfère qu'indirectement et de façon relativement marginale avec les questions de « déglobalisation » et de souveraineté économique. Certes, divers centres de production peuvent être réimplantés sur le territoire national, mais leur localisation précise dépendra surtout de considérations logistiques : la concurrence entre territoires, que l'on peut pressentir, correspondrait donc à une débauche d'énergie, peu productive.

En revanche, des leviers majeurs de redynamisation territoriale existent et, indépendamment de la crise sanitaire et économique, méritent d'être actionnés.

Le premier d'entre eux est relatif au développement de l'offre d'habitat, qui deviendra un facteur d'attractivité essentiel, s'agissant notamment des key-workers, particulièrement de ceux que leur métier écarte du télétravail. Il est évident que l'offre d'habitat intermédiaire à proximité des centres hospitaliers constituera, par exemple, une priorité à réexaminer dans l'avenir. Plus généralement, la revitalisation des villes moyennes et en particulier des « cœurs de ville » passe par la création d'une offre d'habitat adaptée à des clientèles potentiellement intéressées par les aménités culturelles, mais aussi sanitaires et éducatives : l'attractivité du centre-ville conditionne l'avenir de la périphérie.

Le deuxième enjeu, puisqu'il n'existe pas véritablement de territoire autonome en regard de l'économie nationale, réside dans la connexion au marché : national, européen, mondial. Connexion numérique, d'abord, mais aussi logistique physique et, notamment, multimodale.

Le troisième enjeu est relatif à la constitution de clusters autour des établissements universitaires et, à moindre échelle, des centres de formation d'ampleur régionale, de manière à coupler recherche et production, constituant ainsi de véritables pôles d'attractivité.

Au final, il est évident que les enjeux de revitalisation des territoires revêtent une dimension essentiellement nationale et qu'il est quelque peu artificiel de les raccorder à la question de la « déglobalisation », analysée comme ressort de nombreuses « relocalisations » sur le territoire national, ce qu'elle n'est probablement pas.

Si relocalisations il doit y avoir, ce qui paraît vraisemblable, c'est à l'échelle de l'Europe et du pourtour méditerranéen qu'il faudra les concevoir. Dans cette perspective, la connexion politique et opérationnelle entre les territoires et l'Etat central revêtira une importance accrue. En conclusion, la grande erreur est d'avoir pensé le capitalisme indépendamment d'une stratégie régalienne. L'erreur symétrique serait de penser les relocalisations indépendamment des principes du capitalisme.

La France et l'Europe

L'Europe, ainsi nommée par les Grecs selon la célèbre princesse phénicienne enlevée, aux dires d'Esope, par Zeus métamorphosé en taureau, n'a longtemps été qu'une réalité géographique mal connue, à l'Ouest de l'espace hellène. Plus tard, l'entité politique structurante est l'Empire romain, essentiellement méditerranéen, qui ne franchit guère le Rhin et le Danube, tandis que la chrétienté réunit Occident et Orient, le christianisme étant d'ailleurs une religion d'origine orientale. Le premier, l'Empire de Charlemagne s'inscrit brièvement dans un espace correspondant à celui de l'Europe des Six. Issue du traité de Verdun de 843, une « Francia occidentalis » séparée par l'éphémère Lotharingie de son pendant oriental, participe du démembrement de l'Occident. Le Moyen-Age ignore donc la dimension européenne, qui n'est révélée que grâce à la prise de Byzance par les Turcs en 1453. Le pape Pie II s'en inquiète en ces termes : « des querelles intestines laissent les ennemis de la Croix se déchaîner » en préambule de son traité « De Europa ».

Tandis qu'Erasme y voit, déjà, l'espace d'une possible paix perpétuelle, Charles Quint tente, contre François Ier, d'imposer l'union par la force, sans succès ; François Ier n'hésite pas à s'allier à Soleiman pour contrer ce dessein, et la flotte turque, passant un hiver à Toulon, transforme ce port en ville musulmane, peuplée de milliers de janissaires et de leurs captifs chrétiens. François Ier frise l'excommunication, avant que la flotte ottomane ne lève l'ancre pour le Levant.

Napoléon, qui tente d'unifier l'espace péninsulaire du bloc asiatique par la force et par le droit, échoue pareillement et le Congrès de Vienne institue une Sainte Alliance dont ne s'excluent volontairement, signe précurseur, que l'Angleterre et le Vatican.

Dès lors, toute construction idéaliste, comme celle de Victor Hugo, bute sur la rivalité franco-allemande, jusqu'au grandiose projet d'Aristide Briand, à la fin des années vingt, mis à bas par la crise mondiale. Et c'est Churchill, au lendemain de la guerre, qui invite les continentaux à s'unir, sans inclure, lucidement, le Royaume-Uni dans la perspective ainsi tracée.

Ainsi, toute l'histoire de l'Europe met en évidence deux faits saillants : d'abord, que l'Angleterre n'est guère concernée ; ensuite, que la réalisation du projet dépend entièrement de la configuration, naturellement conflictuelle, de l'axe franco-allemand.

Un épisode l'illustre singulièrement : à l'issue de la signature du traité de l'Elysée, en 1963, qui pose les bases du projet européen, l'entregent de Jean Monnet permet à celui-ci de faire introduire devant le Bundestag, pour sa ratification, un préambule repositionnant le traité dans une perspective atlantiste, expressément écartée par le général de Gaulle qui, furieux, évoque la possibilité d'un renversement d'alliance « avec la Russie » ! Les limites politiques du « couple » franco-allemand sont ainsi tracées.

Au fond, c'est sur ce compromis que l'Europe a progressé : un grand marché ouvert au monde libre, supervisé en matière de droit de la concurrence ; la politique agricole commune pour satisfaire la France et quelques Etats méditerranéens ; des fonds structurels pour accompagner les retardataires ; et surtout, en contrepartie d'une clientèle assurée pour l'industrie allemande, une union monétaire, assortie de règles disciplinaires strictes. Un « deal » intelligent, sans doute le meilleur que l'on puisse espérer, et qui s'avère incontestablement « gagnant-gagnant ».

A ceci près qu'une fois encore, la relation franco-allemande soulève des difficultés, non pas à cause d'un écart de compétitivité entre les deux économies, qui fluctue dans le temps, mais d'un différentiel majeur de croissance démographique qui est structurellement stable et qui condamne la France à un taux de chômage élevé, pour des niveaux de croissance équivalents. De là viennent les excédents d'une grande Suisse, les déficits d'une « petite Russie » dépourvue de richesses naturelles, hormis sa puissante agriculture. Et au final, un « spread » croissant sur les marchés financiers.

Cette situation représente-t-elle un problème ? Assurément, dans le contexte de crise globale que nous traversons. Est-il insurmontable ? Peu vraisemblablement : la France et sa dette publique ne peuvent se passer de l'euro, pas plus que l'Allemagne d'un de ses principaux clients.

Pour autant, nous ne saurions ignorer qu'à partir de son origine sanitaire, la crise revêt une dimension économique et, désormais, géopolitique.

L'Union européenne, à travers ses plans de relance et la mobilisation du système européen de banques centrales a couvert, dans des conditions relativement satisfaisantes, son champ d'intervention naturel, économique et financier, sous une réserve majeure : l'enjeu agroalimentaire, et d'abord agricole, ne saurait être abordé selon sa seule dimension écologique, qui ne peut être exclusive de son poids économique et de son impact stratégique. La France aurait beaucoup à perdre de ce cantonnement idéologique.

Ce constat renvoie à une question fondamentale : après le Brexit, l'exclusion de la Turquie et la guerre en Ukraine, l'UE offre-t-elle le cadre pertinent pour parler de sécurité européenne, alors même qu'à l'exception de la France, toutes les nations européennes (hors Grèce, Croatie et Serbie) suivent l'exemple de l'Allemagne pour se détourner de la construction d'une industrie de défense européenne, socle indispensable d'une Europe (au sens de l'UE) de la défense ? Dès lors, puisqu'il ne s'agit que de parler de capacités militaires, au sens de « second pilier de l'OTAN », est-il raisonnable de s'en tenir à un tête-à-tête avec l'Allemagne, sans intégrer le Royaume-Uni, la Suède et la Turquie dont le poids militaire est essentiel sur le théâtre européen.

La question posée est donc celle de la réactivation d'un cadre similaire à celui de l'Union de l'Europe Occidentale, qui pourrait retrouver son utilité lorsque la relance d'un processus de discussion avec la Russie, analogue à celui de l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) s'avèrera indispensable. En l'absence d'un tel dispositif, le destin du continent européen pourrait fort bien être traité directement entre Washington et Moscou.