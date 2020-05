Retrouver notre souveraineté industrielle

La crise sanitaire a entrainé une crise économique majeure dans le monde, jamais vue depuis un siècle et la Grande Dépression des années 1930. Le nombre de chômeurs aux États-Unis a augmenté de 30 millions de personnes, passant d'un taux historiquement bas de 3,5% avant la crise à 15% en avril 2020. Les dernières prévisions du FMI font état d'une récession mondiale de -3% en 2020.

Coordination sanitaire faible entre États européens

Les réponses apportées par les banques centrales ont été adaptées à la situation en mettant en place un rachat massif de crédit et en maintenant les taux d'intérêt historiquement bas. En revanche, les mesures prises par les États ont été insuffisamment coordonnées, que ce soit sur le plan sanitaire ou économique. C'est notamment le cas en Europe où, malgré l'accord à l'Eurogroupe sur un plan de soutien de 500 milliards d'euros à l'économie, la coordination sanitaire est faible, et les visions économiques sur la relance de l'activité demeurent éloignées entre le Nord et le Sud. Avec un confinement strict, l'économie française peine à redémarrer alors que les économies allemande, autrichienne, danoise, ou même espagnole sont en train de repartir.

Le Président de la République, lors de son allocution du 13 avril dernier, a annoncé la fin du confinement le 11 mai prochain. Les plans de soutien par filière pour la reprise de l'industrie des services sont en discussion. Les mesures du gouvernement ne peuvent en effet se limiter à financer le chômage partiel et le soutien aux entreprises stratégiques pour éviter les faillites. Ces mesures sont nécessaires, mais insuffisantes. Après le déconfinement, le chômage partiel ne sera plus en vigueur. Pour autant, les industriels et les commerçants ne verront pas la reprise de leur activités. Il est à craindre une explosion sans précédent du chômage et des faillites des PME.

Réunir les conditions logistiques et techniques

Il est donc urgent de réunir les conditions logistiques et techniques permettant une reprise de l'activité économique et industrielle au plus vite. C'est un préalable à la reprise du secteur industriel - chantiers du BTP, transports publics, secteurs de l'énergie, de l'environnement, de l'aéronautique et de l'automobile - que de commencer à rouvrir les usines pour relancer la production. La réouverture du secteur industriel est indispensable pour soutenir le tissu des sous-traitants et entraîner la relance des services. Il faut donc établir un Plan de reprise industriel qui soit négocié avec France Industrie et les fédérations professionnelles pour une réouverture immédiate des industries. L'armée pourrait être mobilisée pour fournir la logistique permettant d'approvisionner les industries en masques, gels, gants et plexiglas permettant le redémarrage.

Trois conditions de succès

Dans un second temps, le Gouvernement doit s'attacher à définir un Plan de relance industriel qui doit réunir trois conditions de succès. D'abord, il faut des mesures économiques et financières avec un effet immédiat, ce qui suppose de privilégier les baisses effectives d'impôts. On pourrait même imaginer, au plan européen, un accord entre les Etats de la zone euro et la BCE pour fournir des capitaux directement aux entreprises, ce qui leur permettrait d'endiguer le choc récessif, puis de relancer l'économie, sans que cela pèse directement sur les finances publiques nationales. Ensuite, le plan de relance doit s'efforcer de promouvoir une économie décarbonée afin d'investir dans les secteurs d'avenir, y compris l'énergie nucléaire. Enfin, il faut obtenir, dans le temps, une relocalisation, partielle ou totale, de certaines industries stratégiques, à l'instar de la pharmacie ou du numérique.

Il ne faut plus tergiverser, il faut permettre à notre économie de repartir avec force. Le déconfinement doit être saisi comme une opportunité pour retrouver notre souveraineté industrielle.