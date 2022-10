Trop d'intelligences sont encore maintenues en dehors de l'hôpital  !

Le Président de la République l'a rappelé dans son intervention télévisée du 26 octobre: le Ségur de la Santé a représenté une hausse jusque-là jamais vue des rémunérations des soignants. L'été 2022, que tous craignaient, a été surmonté mieux que prévu grâce aux revalorisations salariales du travail de nuit ou du week-end.

Des plans blancs ont dû être déclenchés à cause des manques d'effectifs dans plus de 60 établissements. Les nouveaux moyens alloués sont nécessaires, mais ne sont pas suffisants. L'hôpital a bien sûr besoin d'argent, mais il a aussi et surtout besoin de s'appuyer sur toutes les intelligences disponibles. De l'intelligence dans l'administration collective des services de santé, de l'intelligence dans la gestion des personnels soignants, de l'intelligence pour simplifier le quotidien de l'hôpital et améliorer les conditions de travail des professionnels de santé.

La mobilisation ne doit pas se limiter aux seules ressources de l'hôpital, aux professionnels et aux spécialistes de la santé. Il est urgent de mettre autour de la table tous les acteurs et toutes les intelligences pour construire dès aujourd'hui l'hôpital du futur. Pour cela, il nous faut au plus vite réussir à construire beaucoup plus de ponts entre l'hôpital et tous ceux qui peuvent l'aider.

Il y a ainsi des besoins auxquels de nombreux entrepreneurs sont capables de répondre, mais la structure même de l'hôpital en France rend cette connexion qui devrait être naturelle, difficile. Il est urgent de trouver des solutions pour permettre aux entrepreneurs de s'intégrer plus facilement à l'écosystème de l'hôpital et de permettre à toutes les intelligences de s'y exprimer. Il ne s'agit ainsi pas seulement d'accueillir l'innovation à l'hôpital, mais de la libérer pour propulser l'avènement de l'hôpital du futur.

Monsieur le Président, nos hôpitaux et nos soignants ont du talent, mais il y a trop d'intelligences en France qui sont maintenues en dehors de l'hôpital, non pas par volonté de les laisser à l'extérieur, mais parce que l'hôpital, dans son fonctionnement actuel, n'a pas les capacités de les faire rentrer.