Zone euro : la "monnaie hélicoptère" existe déjà !

OPINION. Dans une note récente, le Conseil d'Analyse Economique, rattaché au Premier Ministre, formule l'hypothèse d'une "monnaie hélicoptère", qui irriguerait directement les portefeuilles des ménages, depuis la BCE. Si cette hypothèse a de quoi étonner par son originalité, il se pourrait bien qu'à l'heure des politiques "non conventionnelles", elle devienne réalité, plus vite que prévu. (*) Par Eugène Daronnat, Consultant en énergie et membre du Comité Exécutif d'Objectif FranceMembre du comité exécutif d'Objectif France