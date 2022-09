Amazon Web Services s'inscrit durablement dans l'économie française

Amazon Web Services (AWS) n'a pas choisi la France au hasard lorsqu'elle a décidé de s'y implanter en 2017. « Nos clients français souhaitaient stocker leurs données sur leur sol. Nous avons donc aligné notre stratégie sur cette demande », indique Julien Groues, directeur général France d'AWS. En outre, l'Hexagone réunit plusieurs éléments clé, stratégiques comme commerciaux, pour l'entreprise américaine. « La France est la septième économie mondiale, elle est dotée d'excellentes infrastructures, aussi bien au point de vue logistique qu'énergétique, et elle forme d'excellents talents en informatique,» énumère ainsi le directeur général France d'AWS.

Effet de levier

En s'installant en France, AWS s'est dotée d'un plan stratégique sur la période 2017-2031, au terme de laquelle ce seront 6 milliards d'euros qui auront été investis. Mieux encore, l'ensemble des investissements d'AWS ont un tel effet de levier qu'ils devraient contribuer au PIB français d'ici à 2031 à hauteur de 16,8 milliards d'euros selon ses estimations. Sur la période 2017-2031, AWS estime ainsi que ses investissements soutiendront, en moyenne annuelle, 5 271 emplois à temps plein au sein de sous-traitants de la chaîne d'approvisionnement des centres de données français, dans des secteurs tels que les télécommunications, la construction non résidentielle, la production d'électricité, la maintenance des installations et l'exploitation des centres de données.

AWS a d'ores et déjà investi près de 700 millions d'euros sur la période 2017-2021 en France. Ces investissements comprennent toutes les dépenses directement imputables à ses infrastructures locales ainsi que les dépenses locales liées à la construction et à l'exploitation des datacenters. De quoi permettre aux dizaines de milliers de clients français d'AWS d'accroître leurs revenus et de réduire leurs coûts grâce aux services fournis par AWS. Selon une étude de 2021 menée par Public First, AWS a permis à des entreprises françaises de contribuer au PIB à hauteur de 1,6 milliard d'euros en 2020, soutenant ainsi 22 000 emplois à temps plein.

En outre, si les grandes entreprises françaises bénéficient de ses services dans leurs activités quotidiennes, les startups, elles, en tirent un avantage supplémentaire, en attirant des capitaux. « Les investisseurs apprécient le fait que ces jeunes pousses travaillent avec AWS. C'est en effet un gage de réduction des coûts en infrastructures, puisque nous les fournissons. L'argent levé ira donc directement au développement des activités et à la conquête des marchés, y compris internationaux », explique Julien Groues.

Des engagements RSE

Fort de ces premiers succès, AWS veut aujourd'hui aller plus loin. Mais pas de n'importe quelle façon. « Le développement de nos activités ne doit pas se faire au détriment de la planète, souligne le directeur général France. Notre objectif, ancré dans notre stratégie, est celui de la durabilité ». AWS s'est ainsi engagé en matière de responsabilité sociale et environnementale.

En ce qui concerne l'aspect social, l'entreprise forme de nouveaux talents en informatique et au cloud à travers le monde. Depuis 2017, AWS a soutenu la transformation numérique de la France en formant plus de 100 000 personnes à travers le territoire national dans le domaine du cloud. AWS propose de nombreux programmes éducatifs, de formation et de certification pour aider les Français à développer leurs compétences numériques et à utiliser les technologies cloud. « Nous travaillons aussi aux reconversions et à l'emploi des personnes éloignées du monde du travail », précise Julien Groues. Avec des partenaires tels que l'école Simplon, Konexio ou APF France Handicap, l'entreprise a mis en place depuis trois ans le programme re/Start, qui offre des formations de 12 semaines en classe, associées à six mois de formation continue, permettant d'obtenir une certification cloud. AWS re/Start connecte plus de 90 % de diplômés à des opportunités d'entretiens d'embauche en leur fournissant des accès directs aux employeurs pour des postes de débutants dans le domaine du cloud. Sans oublier quelques 150 cours en français, gratuits et en ligne, mis au point par des experts d'AWS, là aussi pour assurer la montée en compétences, nécessaire à l'avènement d'une nouvelle économie.

Côté environnemental, alors que la France affiche sa volonté de réduire l'impact des activités économiques sur la planète - « cette ambition est aussi, désormais, au cœur des préoccupations des entreprises, au même niveau que la sécurité des données et les coûts », se félicite d'ailleurs Julien Groues -, AWS répond à ces demandes, de diverses façons. En 2021, AWS s'est associée au secteur des centres de données en Europe pour créer le « Climate Neutral Data Centre Pact », un engagement du secteur à mener de manière proactive la transition vers une économie neutre sur le plan climatique, et a fortement investi pour accroître l'efficacité énergétique de ses propres centres, qui seront alimentés par 100% d'énergies renouvelables dès 2025, cinq ans avant son objectif 2030. « Nos infrastructures affichent, selon une étude menée par 451 Research, une efficacité énergétique cinq fois plus grande que la moyenne des autres data centers utilisés par les entreprises en Europe », précise à cet égard le directeur France. Ce qui permet à AWS comme à ses clients de réduire leur empreinte carbone. En outre, AWS leur propose non seulement des applications visant à optimiser leurs process et à réduire leur impact environnemental sur toute leur chaîne d'approvisionnement, mais aussi, depuis mars dernier, un nouvel outil de calcul de l'empreinte carbone pour les aider à mesurer l'impact environnemental de leurs charges de travail sur AWS. « Notre stratégie est double, résume Julien Groues, elle vise d'une part à favoriser la transformation des entreprises pour une efficacité et une innovation plus fortes, le tout pour asseoir leur succès et leur pérennité, et d'autre part à les aider à s'inscrire dans une nouvelle économie, plus durable. »

Si AWS a pour l'instant adopté un plan à horizon 2031, elle devrait le poursuivre ensuite. En effet, l'entreprise ne veut pas se concentrer sur les seules avancées actuelles, ni le moyen terme. « Notre vision, aussi bien sous forme d'investissements que de formation de nouveaux talents et d'aide aux entreprises, a toujours privilégié le long terme. Et nos investissements en capital dans le cloud en sont la démonstration. Et cela ne peut que conforter nos clients, qui veulent avant tout pouvoir prévoir », assure le directeur général France d'AWS. C'est donc - à tous les sens du terme - à un avenir durable en France que l'entreprise travaille...