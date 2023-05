Acer : Zoom sur le PC Swift X 16, l’ultrabook fin et léger

Un nouveau modèle, le Swift X 16, vient s'ajouter à son catalogue.

L'enseigne ne s'est pas contentée d'ajouter de la puissance de calcul à ce nouvel ordinateur portable. Il dispose de technologies innovantes, notamment basées sur l'intelligence artificielle. À qui s'adresse-t-il ? Que faut-il en attendre ? Voilà tout ce que vous devez savoir de l'Acer Swift X 16.

NVIDIA et AMD, des composants ultra haut de gamme chez Acer

Précisons d'abord le plus important : l'Acer Swift X 16 fait partie du très haut de gamme. Il embarque certains des meilleurs composants des deux leaders du marché : NVIDIA et AMD. Le premier fournira une carte graphique RTX 4050, la toute dernière génération proposée par l'enseigne. Le second ajoute un processeur AMD Ryzen 9, la gamme la plus élevée en la matière. Cela promet un niveau de performances adapté à n'importe quelle utilisation.

Les autres caractéristiques ne sont pas en reste. Du côté de l'écran, vous profiterez d'une dalle OLED affichant une définition 3,2K rafraîchie en 120 Hz. Les graphistes et autres travailleurs de l'image apprécieront le contraste de l'OLED et la colorimétrie reprenant 100% du profil DCI-P3. Cette configuration s'accompagne du logiciel NVIDIA Studio, utile aux créatifs. En outre, la dalle est certifiée EyeSafe, une caractéristique utile pour les travailleurs assidus.

Offrez-vous le Swift X 16

Léger et intelligent, un ultraportable entièrement repensé

Si le Swift X 16 est parfait pour les professionnels, son gabarit est étudié pour les accompagner en toutes circonstances. Son poids reste sous les 2 kilos, vous offrant une solution facile à emmener avec vous. La faible épaisseur (17,9 mm) et le pavé tactile plus grand constituent des compléments intéressants lors des déplacements.

Acer a boosté son PC à l'intelligence artificielle. Sa caméra full HD utilise une technologie de réduction de bruit temporel permettant d'améliorer la qualité de l'image même en basse lumière. Votre webcam pourra recadrer automatiquement votre image, corriger votre regard ou générer un flou d'arrière-plan. Vous êtes un habitué des visioconférences ? Cet ordinateur portable vous intéressera.

Choisissez la simplicité avec le Swift X 16

La ventilation, le gros avantage de l'Acer Swift X 16

Les professionnels exigeants le savent : la chaleur émise par un PC portable est un problème. Pour y répondre, Acer a mis au point un tout nouveau système de refroidissement. Baptisé TwinAir, il repose sur deux ventilateurs dissipant la chaleur transmise par un caloduc de cuivre.

Non seulement ce système s'avère être d'une redoutable efficacité. Mais en plus, il est pleinement contrôlable par l'utilisateur. Un raccourci sur le clavier vous donne accès à 4 modes de refroidissement. Selon les cas, vous profiterez d'un refroidissement plus efficace ou d'une économie d'énergie.

La batterie est, elle aussi, optimisée. Avec un débit d'air augmenté et un accumulateur 36% plus spacieux par rapport à la génération précédente, l'appareil peut faire face aux utilisations les plus longues.

Commandez votre nouveau PC maintenant

Le Swift X 16 d'Acer est adapté aux professionnels recherchant une formule haut de gamme pour leurs activités. Il pourra aussi répondre aux besoins de particuliers, notamment pour le jeu vidéo. Prenez le temps de découvrir le reste de la gamme Swift : Acer a d'autres références à vous présenter.