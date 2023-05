Les nouveaux écouteurs Bose : Que valent les QuietComfort Earbuds II

Au rayon des écouteurs Bluetooth, la marque vient d'ajouter ses tout nouveaux QuietComfort Earbuds II.

Leur nom l'indique : ses écouteurs True Wireless doivent vous faire profiter d'une écoute musicale sans défaut et sans gêne de votre entourage. Ce n'est pourtant qu'une seule des caractéristiques à retenir. Voilà tout ce que vous devez savoir des écouteurs récemment lancés par Bose.

Qualité sonore : une réduction de bruit encore améliorée

Le cœur de ces accessoires sans fil reste la qualité de leur rendu audio. Si les écouteurs de Bose ont la réputation de délivrer un résultat précis et agréable, cette nouvelle génération va encore plus loin.

L'enseigne a amélioré la réduction active de bruit, cette fonctionnalité annulant les bruits environnants pour ne laisser entendre que votre musique. Plus performante, elle agit désormais sur une large bande de fréquences, agissant sur toutes sortes de nuisances. Véhicules, ventilateurs, conversations... Rien ne lui échappe. Cette isolation active s'accompagne d'une isolation passive tout aussi efficace.

Les Earbuds II délivrent un rendu riche et percutant. Il repose sur une conception tenant davantage compte des hautes fréquences et d'une meilleure restitution en stéréo. Mais il s'appuie aussi sur une meilleure gestion de la communication sans fil. Ces nouveaux écouteurs supportent les codecs SBC et AAC et réduisent la latence au minimum. Ils profitent même de fonctions automatisées en cas de lecture vidéo.

Des commandes revues et plus complètes

L'audio est pleinement personnalisable. L'égalisation est réglable depuis l'application Bose Music fournie. L'utilisateur peut notamment contrôler le degré de basses et le treble selon ses envies. La réduction active de bruit peut aussi y être réglée selon 11 niveaux d'intensité.

Toutes les commandes sont accessibles d'une seule main. Lecture et mise en pause, gestion du volume, prise des appels... Les QuietComfort Earbuds II permettent même de changer de mode d'isolation à la volée.

Un plus non négligeable réside dans l'intégration native de l'assistant vocal Alexa. Avec lui, il n'est même plus nécessaire d'utiliser une seule main pour accéder aux différentes fonctionnalités.

Ergonomie : toujours discrets, mais toujours résistants

Le dernier point à relever concernant les écouteurs de Bose tient à leur design. Comme la précédente génération, ceux-ci restent discrets et faciles à mettre en place. La marque a cependant modifié l'arceau StayHear. En plus d'assurer une meilleure tenue en toutes circonstances, leur profil intra-auriculaire permet désormais à chaque utilisateur d'adapter ses écouteurs à ses oreilles.

Les Earbuds II offrent jusqu'à 24 heures d'autonomie avec leur étui fourni, et jusqu'à 6 heures sur une seule charge. Ils ajoutent une charge rapide restaurant 2 heures d'écoute en 20 minutes de charge. Dernier avantage pour les sportifs : ils se veulent robustes et sont certifiés IPX4, garantissant une résistance à la transpiration et aux éclaboussures.

Vous avez toutes les informations importantes concernant les tout nouveaux écouteurs sans fil de Bose.