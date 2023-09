Badge télépéage : 6 mois offerts sur votre badge Ulys avec un code promo

C'est l'occasion pour vous de vous procurer votre badge de télépéage. Découvrez tous les avantages qu'offre ce petit boîtier lors de vos voyages sur l'autoroute et une multitude d'autres bénéfices.

Ulys Classic : tous les services avec un badge de péage

En voyageant sur l'autoroute, entre deux pauses sur une aire de repos, le stress de l'embouteillage vous envahit. Pendant vos vacances en famille ou pour un départ en escapade, personne n'apprécie les bouchons. Certaines autoroutes, notamment l'A7, l'A69 et l'A63, sont même célèbres pour en accueillir régulièrement.

Une fois votre badge de télépéage reçu et fixé à votre pare-brise, il sera automatiquement détecté au portique de péage. Il entraînera l'ouverture automatique de la barrière, sans que vous ayez à vous arrêter. Plus de ticket à conserver en attendant votre sortie. Des voies vous seront réservées, éliminant l'obligation de vous arrêter complètement. Cela vous fera non seulement gagner du temps et économiser de l'argent. Mais cela contribuera à désengorger l'autoroute, créant un environnement plus fluide pour tous les usagers.

Commander votre badge télépéage avec 6 mois offerts

Une formule sans engagement et un badge à 2 €/mois seulement

Avec Ulys, vous bénéficierez de services complémentaires. Vous pourrez suivre les tarifs de chaque péage et votre consommation directement depuis l'application. De plus, vous aurez accès à plus de 1 000 parkings, et si vous êtes propriétaire d'un véhicule électrique, vous trouverez des bornes de recharge avec plus de simplicité.

Profitez de l'offre du moment pour découvrir cette expérience. Avec Ulys Classic, vous bénéficiez de 6 mois de badge offerts en utilisant le code promotionnel SEPT23. Même après cette période, vous paierez seulement 2 € par mois pour les mois où vous utiliserez le badge.

Une option intéressante à noter : si vous disposez de chèques-vacances inutilisés après vos congés, pensez à la formule Liber-t Vacances d'Ulys. Elle vous permet de les utiliser pour régler vos frais.

Les offres d'Ulys sont flexibles et sans engagement. Si vous n'avez plus besoin du service, vous pouvez le résilier sans aucune contrainte. De plus, Ulys s'engage à expédier votre nouveau badge dans un délai de 48 heures. Ne perdez pas de temps, commandez-le dès maintenant et profitez de ses avantages sans tarder.