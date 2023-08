Ces sneakers adidas ultra tendance sont parfaites pour la rentrée 2023

Un modèle adidas nous tape particulièrement dans l'œil en ce moment, il s'agit d'une paire de sneakers directement inspirée du monde du football. Elles sont parfaites pour un look chic et décontracté !

La Samba OG : Un modèle de sneakers au look rétro

Place à présent à la Samba OG, la digne représentante des adidas Originals. Son design classique est directement issu du monde footballistique, un choix apprécié par les sportifs et les fans de mode. Les trois bandes emblématiques de la marque ajoutent une touche rétro, soulignant sa renommée mondiale.

Dotées d'une empeigne en cuir pleine fleur, les Samba OG garantissent un grand confort durant toutes les sessions sportives, même les plus longues. Le cuir souple s'adapte naturellement à la forme du pied, assurant un ajustement plus agréable. Avec l'amorti intégré à la semelle intermédiaire, le niveau de confort est maintenu tout au long de la journée. Les renforts en daim sur le devant et autour des lacets ajoutent non seulement une touche de style rétro, mais renforcent la résistance à l'usure. Cela garantit une plus grande durée de vie.

Sa semelle de caoutchouc est texturée de manière à offrir une excellente adhérence sur toutes les surfaces. En plus du foot, la Samba OG conviendra à d'autres activités, y compris pour le quotidien. En plus d'adopter un look sportif décontracté, elle vous accompagnera au moment de flâner en ville.

La Samba OG est disponible dans deux coloris noir et blanc. Cela vous permettra d'opter le style adapté. Cela dit, votre sneaker conservera toujours quelques touches de couleur. En plus de la semelle, vous retrouverez le logo adidas au niveau du lacet.

Commander les Samba OG d'adidas

Les avantages de commander vos sneakers chez adidas

Avant de vous en dire davantage, rappelons qu'adidas ajoute des avantages supplémentaires en cas de commande sur son site. Par exemple, pour toute commande de plus de 50 €, l'enseigne vous offre la livraison. La Samba OG vous attendant au prix de 120 €, elle est éligible à cette offre.

Vous souhaitez faire un cadeau à un proche ? Ou vous n'êtes pas sûr que la Samba OG soit faite pour vous ? Adidas assure un délai de 30 jours gratuits pour les retours et les échanges.

Il y a aussi des bons plans complémentaires à découvrir. En ce moment, vous pouvez bénéficier de 25% de réduction sur l'achat d'un second article. Prenez le temps de découvrir le programme de fidélité Adiclub. Des codes promotionnels et des produits exclusifs vous attendent.

Commander les Samba OG d'adidas

Les Samba OG sauront vous taper dans l'œil. Mais Adidas a beaucoup d'autres sneakers à vous suggérer. Le site de la marque comprend des catégories pensées pour vous aider à trouver votre style. Des onglets vous permettent de retrouver toutes les nouveautés et les collections, vous aidant à déterminer rapidement quelle chaussure est faite pour vous.