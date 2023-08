Cet appareil photo Fujifilm à prix réduit est parfait pour immortaliser vos vacances cet été !

En ce moment, Cdiscount propose deux packs avec l'un des boîtiers les plus performants de Fujifilm : l'X-T4. Disponible avec deux objectifs différents, l'une des deux versions profite d'une remise immédiate de plus de 1 000 €.

Les caractéristiques incontournables du Fujifilm X-T4

Le Fujifilm X-T4 est un boîtier hybride. Il conviendra sans problème à des vacanciers immortalisant leurs plus beaux moments. Il saura aussi satisfaire des professionnels et semi-professionnels. Son gabarit compact et sa parfaite préhension facilitent même les usages nomades. Il ajoute d'ailleurs une belle résistance aux intempéries.

Par rapport à l'ancienne génération, ce nouveau modèle dispose d'un capteur CMOS profitant d'une stabilisation mécanique. Cette caractéristique vous aidera à saisir chaque instant, même dans des situations de basse luminosité. Son obturateur électronique s'avère être particulièrement réactif et peut offrir des ouvertures jusqu'au 1/32 000e de seconde.

Chose très intéressante : il dispose d'un écran monté sur rotule. Celui-ci peut s'ouvrir. Cela vous sera utile lors de la prise de selfies ou dans des conditions difficiles. Il complète ses fonctionnalités avec un mode rafale capable d'enregistrer jusqu'à 20 images par seconde.

Le X-T4 de Fujifilm peut filmer en 4K à 60 images par seconde. Il dispose finalement d'un double emplacement de stockage, vous permettant d'enregistrer de grandes quantités de données sans jamais avoir à changer de carte SD.

Deux offres et une réduction de plus de 1 000 € sur le Fujifilm

Pour être éligible au nouveau bon plan, le Fujifilm X-T4 devra s'accompagner de l'objectif Fujinon XF 16-80 f/4. Dans ce cas, vous aurez accès à un rabais de 1 006 € chez Cdiscount. L'appareil baissera de 3 571,13 € à 2 565,12 €.

Vous recherchez une formule moins onéreuse ? Vous pourrez opter pour une option avec objectif XF 18-55 mm f/2.8-4 R LM OIS. Avec lui, le prix du XT-4 sera de 2 231 €. Cette solution s'accompagne même de facilités de paiement.

Dans les deux cas, Cdiscount assurera une livraison rapide et gratuite. Ses entrepôts situés en France garantissent une arrivée plus rapide de votre colis. Le site marchand peut vous reprendre votre ancien appareil photo gratuitement.

L'appareil photo X-T4 de Fujifilm constitue une solution idéale pour vos vacances, mais aussi pour toutes vos autres occasions de la vie courante. Si vous entendez débuter ou progresser dans le domaine de la photographie, ce boîtier constitue une excellente idée. Avec la réduction de plus de 1 000 € valable sur l'appareil accompagné de l'objectif Fujinon XF 16-80 F/4, vous voilà paré pour prendre vos premiers clichés.