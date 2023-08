Top 3 des meilleures caméras de surveillance pour partir en vacances en toute sécurité

Découvrez une sélection de trois caméras de surveillance pour partir en vacances en toute sécurité. Ces appareils intelligents vous permettent de garder un œil vigilant sur votre propriété, où que vous soyez, pour profiter pleinement de vos vacances.

Bosch Smart Home 360°, la caméra intérieure connectée

La caméra intérieure de vidéo surveillance connectée est le choix idéal pour sécuriser votre intérieur pendant vos vacances. Son design élégant et discret lui permet de se fondre parfaitement dans votre décoration intérieure tout en assurant une surveillance discrète et efficace. Grâce à sa connectivité Wi-Fi, vous pouvez accéder en temps réel aux images capturées par la caméra depuis votre smartphone ou votre tablette, vous permettant de garder un œil sur votre domicile, peu importe où vous vous trouvez.

Cette caméra offre une qualité vidéo HD exceptionnelle garantissant des images claires et nettes. La vision nocturne vous permet de surveiller votre maison, même dans l'obscurité. Pilotable et orientable sur 360°, elle autorise une surveillance dans toutes les directions. De plus, la caméra est équipée d'un détecteur de mouvement envoyant des alertes instantanées sur votre appareil mobile en cas d'activité suspecte. Vous pouvez enregistrer les images sur une carte SD ou dans le cloud pour les consulter ultérieurement.

Les plus :

Orientable sur 360° ;

Se fond dans la décoration ;

Avec détection de mouvements.

Les moins :

Il manque un paramétrage de la détection par « zones ».

Commander la caméra Bosch Smart Home 360°

L'Arlo Pro 3, un pack de surveillance Wi-Fi pour une surveillance extérieure efficace

L'Arlo Pro 3 est le choix parfait pour la surveillance de vos espaces extérieurs. Ce système de caméra de surveillance sans fil haut de gamme est conçu pour résister aux intempéries, vous permettant de garder un œil sur votre jardin, votre entrée ou votre terrasse, de jour comme de nuit, sans aucun souci.

Dotée d'une qualité vidéo 2K HDR, cette caméra offre des images nettes en toutes circonstances. La vision nocturne couleur assure une surveillance de qualité, même dans l'obscurité. Vous pouvez personnaliser la zone de détection de mouvement pour recevoir seulement les alertes pertinentes. Grâce à la fonction audio bidirectionnelle, vous pouvez même communiquer à distance avec les personnes à proximité de la caméra.

Les plus :

Alertes personnalisables ;

Audio bidirectionnel ;

La qualité 2K HDR.

Les moins :

La qualité de la vision nocturne reste à perfectionner.

Commander la caméra de surveillance Arlo Pro 3

La Nest Indoor V2, la surveillance et l'enregistrement en HD

La caméra de surveillance Nest Indoor V2 est un autre excellent choix pour sécuriser l'intérieur de votre maison pendant vos vacances. Son capteur haute résolution offre des images claires et détaillées, vous permettant de garder un œil attentif sur votre propriété.

Avec sa résolution vidéo HD 1 080p, cette caméra capture des images nettes et précises. La vision nocturne infrarouge garantit une surveillance efficace, même la nuit. Vous recevrez des alertes sur votre smartphone en cas de détection de mouvement, vous permettant de réagir rapidement aux incidents potentiels. En optant pour l'abonnement Nest Aware, vous pouvez bénéficier d'un stockage continu des enregistrements et de fonctionnalités avancées, comme la détection de personnes et la création de zones d'activité personnalisées.

Les plus :

Alertes très pertinentes ;

Stockage continu des vidéos avec Nest Aware ;

Compatible Google Assistant.

Les moins :

N'est pas orientable.

Commander la caméra de surveillance Nest indoor V2

Partir en vacances ne devrait pas être source d'inquiétude quant à la sécurité de votre domicile. Pour l'intérieur ou l'extérieur, ces caméras de pointe vous permettent de garder un œil vigilant sur votre maison, même à distance, pour une tranquillité d'esprit absolue. N'hésitez pas à investir dans l'une de ces caméras avant de partir en vacances.